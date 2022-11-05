Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.9, развиваемой проектом GNU

После года разработки проект GNU представил выпуск свободной системы электронных платежей GNU Taler 0.9, предоставляющей анонимность покупателям, но сохраняющей возможность идентификации продавцов для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности. Система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств (отправитель остаётся анонимным), что решает свойственные BitCoin проблемы с налоговым аудитом. Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3.

GNU Taler не создаёт собственную криптовалюту, а работает с уже существующими валютами, в том числе с долларами, евро и биткоинами. Поддержку новых валют можно обеспечить через создание банка, который выступает финансовым гарантом. Бизнес-модель GNU Taler основана на выполнении операций обмена — деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги, представленные традиционными системами платежей.

Все транзакции в GNU Taler защищены с использованием современных криптографических алгоритмов, позволяющих сохранить достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена. Формат БД предоставляет возможность верификации всех совершённых транзакций и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. В состав GNU Taler входят набор базовых компонентов, предоставляющих логику для работы банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора.

Основные изменения:

Добавлена поддержка конфиденциальных мобильных платежей, проводимых в режиме P2P (peer-to-peer) через прямое связывание приложения покупателя и приложения торговой точки (POS, point-of-sale).

Добавлена поддержка платежей с ограничением по возрасту (продавец может выставить ограничение на минимальный возраст, а покупателю предоставляется возможность подтвердить соответствие этому требованию без разглашения конфиденциальных данных).

Улучшена схема базы данных точки обмена, которая оптимизирована для повышения производительности и масштабируемости.

На смену Python bank пришёл инструментарий LibEuFin Sandbox с реализацией серверных компонентов, обеспечивающих работу банковских протоколов и эмулирующих простейшую банковскую систему для управления счетами и балансами.

Вариант кошелька на базе технологии WebExtension, предназначенный для использования в браузерах, адаптирован для поддержки третьей версии манифеста Chrome.

Источник: opennet.ru