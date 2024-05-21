Опубликован выпуск почтового клиента Geary 46.0, ориентированного на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется под лицензией LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены в форме самодостаточного пакета flatpak.

Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

В новой версии упрощены сообщения с уведомлениями, решены проблемы с навигацией, обеспечено продолжение доставки сообщений после ошибок во время передачи данных, налажен корректный подсчёт непрочитанных сообщений, обновлены переводы и внесены незначительные улучшения в интерфейс.