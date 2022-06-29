Выпуск почтового клиента Thunderbird 102

Спустя год после публикации прошлого значительного выпуска опубликован релиз почтового клиента Thunderbird 102, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Thunderbird 102 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 102. Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков до версии 102.0 не предоставляется и будет сформировано только в версии 102.2.

Основные изменения:

Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.

Добавлен новый мастер импорта и экспорта профилей пользователя, поддерживающий перенос сообщений, настроек, фильтров, адресной книги и учётных записей из различных конфигураций, в том числе обеспечивающий миграцию с Outlook и SeaMonkey. Новый мастер реализован в виде отдельной вкладки. Во вкладку импортирования данных добавлена возможность экспорта текущего профиля.

Предложена новая реализация адресной книги с поддержкой vCard. Предоставлена возможность импорта адресной книги в формате SQLite, а также импорта в формате CSV с разделителем «;».

Добавлена боковая панель Spaces с кнопками для быстрого переключения между режимами работы программы (email, адресная книга, календарь, чат, дополнения).

Предоставлена возможность вставки эскизов для предпросмотра содержимого ссылок в письмах. При добавлении ссылки в процессе написания письма теперь вводится предложение добавить для ссылки эскиз связанного с ней содержимого, который увидит получатель.

Вместо мастера добавления новой учётной записи при первом запуске обеспечен вывод сводного экрана с перечнем возможных начальных действий, таких как настройка существующей учётной записи, импорт профиля, создание нового email, настройка календаря, чата и ленты новостей.

Обновлены пиктограммы и предложены цветные почтовые папки. Проведена общая модернизация интерфейса.

Изменено оформление заголовков писем. Выводимое в заголовке содержимое может быть настроено пользователем, например, можно добавить или скрыть показ аватаров и полного email-адреса, увеличить размер поля с темой письма и добавить текстовые метки рядом с кнопками. Также предоставлена возможность пометки звёздочкой важных сообщений непосредственно из области с заголовком письма.

В контекстное меню интерфейса для редактирования писем добавлен пункт для выделения сразу всех сообщений.

В новых профилях по умолчанию включён древовидный режим просмотра сообщений.

Предоставлена возможность подключения к учётной записи чатов Google Talk при помощи протокола OAuth2.

Добавлена настройка print.prefer_system_dialog, позволяющая использовать штатный системный диалог вывода на печать, без предпросмотра.

Добавлена настройка mail.compose.warn_public_recipients.aggressive для более агрессивного уведомления об указании в письме большого числа получателей.

Добавлена поддержка выбора одновременно нескольких языков для проверки правописания.

Расширена поддержка OpenPGP. В окне составления сообщения реализован индикатор истечения времени действия OpenPGP-ключей получателя. Обеспечено автосохранение и кэширование открытых ключей OpenPGP из вложений и заголовков. Переработан и включён по умолчанию интерфейс управления ключами. В состав включены утилиты командной строки для отладки работы OpenPGP. В меню добавлен пункт для выполнения расшифровки OpenPGP-сообщений в отдельную папку.

Источник: opennet.ru