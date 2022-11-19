Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 5.6

После 6 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.6, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21.1, который планируется выпустить в декабре.

Основные новшества:

На рабочем столе по умолчанию скрыты пиктограммы «Home», «Computer», «Trash» и «Network» (через настройки их можно вернуть). Пиктограмму «Home» заменила кнопка в панели и секция с избранным в основном меню, а пиктограммы «Computer», «Trash» и «Network» используются редко и быстро доступны через файловый менеджер. Примонтированные накопители и файлы, размещённые в каталоге ~/Desktop, как и раньше показываются на рабочем столе.

Переработан код для удаления приложений из главного меню — если для удаления достаточно прав текущего пользователя то пароль администратора теперь не запрашивается. Например, без ввода пароля можно удалить программы в формате Flatpak или ярлыки на локальные приложения. Synaptic и менеджер обновлений переведены на использование pkexec для запоминания введённого пароля, что при выполнении нескольких операций позволяет запрашивать пароль только один раз.

Предложен апплет Corner bar, который размещён в правой части панели и заменил собой апплет show-desktop, вместо которого теперь размещён разделитель между кнопкой вызова меню и списком задач. Новый апплет позволяет привязать разные действия к нажатию разных кнопок мыши, например, можно отобразить содержимое рабочего стола без окон, показать десклеты или вызвать интерфейсы переключения между окнами и виртуальными рабочими столами. Размещение в углу экрана позволяет проще позиционировать указатель мыши на апплете. Апплет также даёт возможность быстро помещать файлы на рабочий стол, независимо от того как много окон открыто, для чего достаточно перетащить необходимые файлы в область апплета.

В файловом менеджере Nemo в режиме просмотра списка файлов с отображением пиктограмм, для выделенных файлов теперь подсвечивается только имя, а пиктограмма остаётся как есть.

Пиктограммы, представляющие рабочий стол, теперь повёрнуты вертикально.

Добавлена возможность закрепления позиции десклетов.

В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на рабочем столе, добавлен пункт для перехода к настройкам экрана.

Источник: opennet.ru