Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 6.0 с начальной поддержкой Wayland

После 6 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 6.0, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Смена номера версии на 6.0 не связанна с какими-то особенно важными изменениями, а лишь продолжает традицию использования чётных десятичных цифр для нумерации стабильных версий (5.6, 5.8, 6.0 и т.п.). Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21.3, который планируется выпустить в декабре.
Основные новшества:
- Добавлена экспериментальная поддержка работы в окружении на базе протокола Wayland. Портирование находится на начальной стадии, поэтому многие возможности, доступные при запуске Cinnamon в окружении на базе X.org, пока отсутствуют или некорректно работают в сеансе на базе Wayland. При этом, при запуске в Wayland-окружении уже работает управление окнами и виртуальными рабочими столами, а также запускается большая часть приложений и компонентов, включая файловый менеджер и панель. Довести работу Cinnamon в окружении Wayland до полной готовности планируется до выпуска Linux Mint 23, который будет сформирован в 2026 году.
- Расширены возможности IPTV-проигрывателя Hypnotix, в котором появилась возможность ведения общего списка избранных телеканалов, работающего без привязки к провайдерам (можно держать все интересующие каналы в одном месте, даже если используется подключение к нескольким телевещательным провайдерам). Добавлена встроенная возможность загрузки и установки новых версий приложения yt-dlp, используемого для просмотра Youtube (в дистрибутивах обычно поставляются старые версии yt-dlp, что создаёт проблемы в случае появления в Youtube изменений, нарушающих совместимость).
- Добавлена возможность использования изображений в формате AVIF в качестве обоев рабочего стола.
- Для более эффектного смешивания цветов при формировании градиента фона (lightbox) задействован дизеринг (симуляция оттенков путём смешивания имеющихся цветов).
- Добавлена возможность изменения размера окна с редактором меню.
- В апплет управления звуком добавлен параметр для постоянного отображения индикатора отключения микрофона, независимо от активации микрофона (полезно, когда нужно отключить микрофон заранее, до запуска программы работы с ним). Реализована обработка нажатия средней кнопки мыши при удерживании клавиши Shift.
- Добавлена настройка для выбора экрана, на котором будут выводиться уведомления.
- Добавлен экранный жест для масштабирования рабочего стола.
- В контекстное меню добавлена опция для показа детальной информации о приложении.
- В сервис для создания скриншотов добавлена возможность определения цвета выбранной точки на экране.
- Отключена обработка экранных жестов при активном хранителе экрана (изменение можно трактовать как устранение уязвимости, так как жесты потенциально можно использовать для выполнения команд, несмотря на блокировку экрана).
Источник: opennet.ru