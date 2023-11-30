Выпуск пользовательского окружения Cinnamon 6.0 с начальной поддержкой Wayland

После 6 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 6.0, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Смена номера версии на 6.0 не связанна с какими-то особенно важными изменениями, а лишь продолжает традицию использования чётных десятичных цифр для нумерации стабильных версий (5.6, 5.8, 6.0 и т.п.). Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21.3, который планируется выпустить в декабре.

Основные новшества:

Добавлена экспериментальная поддержка работы в окружении на базе протокола Wayland. Портирование находится на начальной стадии, поэтому многие возможности, доступные при запуске Cinnamon в окружении на базе X.org, пока отсутствуют или некорректно работают в сеансе на базе Wayland. При этом, при запуске в Wayland-окружении уже работает управление окнами и виртуальными рабочими столами, а также запускается большая часть приложений и компонентов, включая файловый менеджер и панель. Довести работу Cinnamon в окружении Wayland до полной готовности планируется до выпуска Linux Mint 23, который будет сформирован в 2026 году.

Расширены возможности IPTV-проигрывателя Hypnotix, в котором появилась возможность ведения общего списка избранных телеканалов, работающего без привязки к провайдерам (можно держать все интересующие каналы в одном месте, даже если используется подключение к нескольким телевещательным провайдерам). Добавлена встроенная возможность загрузки и установки новых версий приложения yt-dlp, используемого для просмотра Youtube (в дистрибутивах обычно поставляются старые версии yt-dlp, что создаёт проблемы в случае появления в Youtube изменений, нарушающих совместимость).

Добавлена возможность использования изображений в формате AVIF в качестве обоев рабочего стола.

Для более эффектного смешивания цветов при формировании градиента фона (lightbox) задействован дизеринг (симуляция оттенков путём смешивания имеющихся цветов).

Добавлена возможность изменения размера окна с редактором меню.

В апплет управления звуком добавлен параметр для постоянного отображения индикатора отключения микрофона, независимо от активации микрофона (полезно, когда нужно отключить микрофон заранее, до запуска программы работы с ним). Реализована обработка нажатия средней кнопки мыши при удерживании клавиши Shift.

Добавлена настройка для выбора экрана, на котором будут выводиться уведомления.

Добавлен экранный жест для масштабирования рабочего стола.

В контекстное меню добавлена опция для показа детальной информации о приложении.

В сервис для создания скриншотов добавлена возможность определения цвета выбранной точки на экране.

Отключена обработка экранных жестов при активном хранителе экрана (изменение можно трактовать как устранение уязвимости, так как жесты потенциально можно использовать для выполнения команд, несмотря на блокировку экрана).

Источник: opennet.ru