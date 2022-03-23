Выпуск пользовательского окружения GNOME 42

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 42. Для быстрой оценки возможностей GNOME 42 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 42 также уже включён в состав экспериментальной сборки сборок Fedora 36.

В новом выпуске: