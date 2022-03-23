Выпуск пользовательского окружения GNOME 42

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 42. Для быстрой оценки возможностей GNOME 42 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 42 также уже включён в состав экспериментальной сборки сборок Fedora 36.
В новом выпуске:
- Реализованы глобальные настройки тёмного стиля оформления интерфейса, информирующие приложения о необходимости включения тёмной темы вместо светлой. Тёмный режим включается в панели «Appearance» и поддерживается в большинстве приложений GNOME, а также во всех штатных обоях рабочего стола. Для приложений предусмотрена возможность определения собственных настроек стиля, которые можно использовать, например, для включения в отдельных приложениях светлого или тёмного оформления, независимо от общего системного стиля.
- Переработан интерфейс для создания скриншотов, в котором обеспечена интеграция с инструментом для создания скринкастов и предоставлена возможность создания снимка определённой части крана или отдельного окна. После нажатия клавиши Print Screen выводится диалог, позволяющий выбрать область экрана и режим сохранения одного снимка или записи видео. Для управления также можно использовать горячие клавиши.
- Многие приложения переведены на использование GTK 4 и библиотеку libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. В частности, libadwaita теперь используется в таких приложениях, как Disk Usage Analyzer, To Do, Fonts, Tour, Calendar, Clocks, Software, Characters, Contacts, Weather, Calculator, Sound Recorder, App Icon Preview, Icon Library и Secrets. Многие из этих приложений теперь можно установить обособленно в формате Flatpak.
- Обновлён системный стиль интерфейса пользователя и оболочка GNOME Shell визуально унифицирована с новой реализацией приложений, переведённых на использование Libadwaita. Переработан стиль символьных пиктограмм.
- Обновлён интерфейс конфигуратора GNOME Settings, который также теперь базируется на libadwaita. Переделано оформления панелей для настройки внешнего вида, приложений, экрана, языков и пользователей.
- В число приложений, рекомендуемых для включения по умолчанию в установки GNOME, добавлено два новых приложения — текстовый редактор Text Editor и эмулятор терминала Console. Данные приложения используют GTK 4, предлагают интерфейс на основе вкладок, поддерживают тёмную тему оформления и собственный набор стилей, позволяющий переходить к светлому или тёмному оформлению независимо от других приложений. В Text Editor применяется автоматическое сохранение изменений для защиты от потери работы в результате сбоя.
Интерфейс эмулятора терминала Console примечателен наложением полос прокрутки и индикатора размера, а также изменением цвета заголовка при работе с правами root.
- В Web (Epiphany) включено применение аппаратного ускорения при отрисовке, обеспечена более плавная прокрутка, проведена подготовка к переходу на GTK 4, обновлён встроенный просмотрщик PDF-файлов (PDF.js) и добавлена поддержка применения тёмной темы оформления.
- В файловом менеджере предоставлена возможность прокрутки файловых путей в панели, обновлены пиктограммы и добавлен новый интерфейс для переименования файлов и каталогов. Значительно улучшена индексация файлов в поисковом движке Tracker, сокращено потребление памяти и ускорен запуск.
- В видеопроигрывателе задействованы виджеты на базе OpenGL и реализована поддержка аппаратного ускорения декодирования видео. Улучшена интеграция воспроизведения видео с оболочкой GNOME Shell через применение стандарта MPRIS, определяющего средства для удалённого управления медиапроигрывателями. Для управления воспроизведением теперь можно использовать кнопки, интегрированные в список уведомлений.
- В GNOME Boxes, менеджер виртуальных машин и удалённых рабочих столов, изменено оформление настроек и обеспечена адаптация интерфейса к разным размерам экрана. Улучшена поддержка операционных систем, использующих UEFI.
- В средства для удалённого доступа к рабочему столу добавлена возможность использования протокола RDP вместо VNC. Включения RDP осуществляется в настройках в панели «Sharing», после чего установка сеанса с удалённой системой выполняется автоматически.
- Значительно улучшена обработка ввода — снижены задержки при вводе и повышена отзывчивость на нагруженных системах. Оптимизации особенно заметны в играх и ресурсоёмких графических приложениях.
- Оптимизирована отрисовка приложений, работающих в полноэкранном режиме, что, например, позволило снизить потребление энергии при воспроизведении видео на весь экран и повысить FPS в играх.
- Из GNOME SDK удалена библиотека Clutter и связанные с ней компоненты Cogl, Clutter-GTK и Clutter-GStreamer. Для обеспечения совместимости с существующими расширениями в составе GNOME Shell оставлены внутренние копии Cogl и Clutter. Разработчикам рекомендовано перевести свои программы на GTK4, libadwaita и GStreamer.
Источник: opennet.ru