Выпуск пользовательского окружения GNOME 43

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 43. Для быстрой оценки возможностей GNOME 43 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 43 также уже включён в состав экспериментальной сборки Fedora 37.

В новом выпуске:

Переделано меню состояния системы, в котором предложен блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек и оценки их текущего состояния. Из других новых возможностей меню состояния упоминается добавление настройки стиля интерфейса пользователя (переключение между тёмной и светлой темами), новая кнопка для создания скриншотов, возможность выбора звукового устройства и кнопка для соединения через VPN. В остальном в новом меню состояния системы доступны все ранее доступные функции, включая активацию точек доступа через Wi-Fi, Bluetooth и USB.

Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. В GNOME 43 на libadwaita переведены такие приложения, как файловый менеджер, карты, просмотрщик логов, Builder, консоль, мастер начальной настройки и интерфейс родительского контроля.

Обновлён файловый менеджер Nautilus, который переведён на библиотеку GTK 4. Реализован адаптивный интерфейс, изменяющий раскладку виджетов в зависимости ширины окна. Проведена реорганизация меню. Изменено оформление окон со свойствами файлов и каталогов, добавлена кнопка для открытия родительского каталога. Изменена компоновка списка с результатами поиска, недавно открытых файлов и помеченных файлов, а также улучшена индикация местоположения каждого файла. Предложен новый диалог открытия в другой программе («Open With»), в котором упрощён выбор программ для разных типов файлов. В режиме списочного вывода упрощён вызов контекстного меню для текущего каталога.

В конфигуратор добавлена новая страница «Device Security» с параметрами безопасности оборудования и прошивок, которая может использоваться для определения различных проблем с аппаратным обеспечением, включая неверную настройку оборудования. На странице показана информация об активации UEFI Secure Boot, состоянии TPM, Intel BootGuard и механизмов защиты IOMMU, а также сведения о возникновении проблем с безопасностью и активности, свидетельствующей о потенциальном присутствии вредоносного ПО.

Переделана интегрированная среда разработки Builder, которая переведена на GTK 4. В интерфейсе добавлена поддержка вкладок и строки состояния. Предоставлена возможность перегруппировки панелей. Добавлен новый редактор команд. Переписана поддержка протокола Language Server (LSP). Увеличено число режимов для запуска приложений (например, добавлены настройки интернационализации). Добавлены новые опции для определения утечек памяти. Расширены средства для профилирования приложений в формате Flatpak.

Обновлён интерфейс календаря-планировщика, в котором появилась новая боковая панель для навигации по календарю и показа предстоящих событий. Для подсвечивания элементов в сетке с событиями применена новая цветовая палитра.

В адресной книге появилась возможность импорта и экспорта контактов в формате vCard.

В интерфейсе для совершения звонков (GNOME Calls) добавлена поддержка шифрованных VoIP-звонков и возможность отправки SMS со страницы с историей вызовов. Сокращено время запуска.

В браузер GNOME Web (Epiphany) добавлена поддержка дополнений в формате WebExtension. Проведён рефакторинга для дальнейшего перехода на GTK 4. Добавлена поддержка URI-схемы «view-source:». Улучшено оформление режима читателя (reader mode). В контекстное меню добавлен пункт для создания скриншотов. В настройки добавлена опция для отключения поисковых рекомендаций в режиме web-приложений. Стиль элементов интерфейса на web-страницах приближен к элементам современных GNOME-приложений.

Возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps), реализован D-Bus-провайдер для подобных программ. В меню браузера Epiphany добавлена кнопка для установки сайта как web-приложения. В обзорном режиме добавлена поддержка запуска web-приложений в отдельном окне по аналогии с обычными программами.

В менеджер приложений GNOME Software добавлена подборка web-приложений, которые можно устанавливать и удалять как обычные программы. В списке приложений улучшен интерфейс для выбора источников установки и формата.

В экранной клавиатуре по мере набора реализован показ рекомендаций с вариантами продолжения ввода. При наборе в терминале обеспечено отображение клавиш Ctrl, Alt и Tab.

В карте символов (GNOME Characters) расширен выбор emoji, включая картинки людей с разными цветами кожи, причёсками и полом.

В обзорном режиме оптимизированы анимированные эффекты.

Переделаны окна «about» в приложениях GNOME.

Приведён в порядок тёмный стиль приложений на базе GTK 4 и сделан более гармоничным внешний вид панелей и списков.

При подключении к удалённому рабочему столу при помощи протокола RDP добавлена поддержка приёма звука с внешнего хоста.

Обновлены звуки предупреждений.

Источник: opennet.ru