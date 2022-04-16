Выпуск пользовательского окружения LXQt 1.1

После полугода разработки состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 1.1 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:

В файловом менеджере (PCManFM-Qt) предоставлен DBus-интерфейс org.freedesktop.FileManager1 , который может использоваться в сторонних приложениях, таких как Firefox и Chromium, для показа файлов в каталогах и выполнения других типовых работ с использованием штатного файлового менеджера. В меню «File» добавлена секция «Recent Files» со списком файлов, с которыми недавно работал пользователь. В верхюю часть контекстного меню каталогов добавлен элемент «Open in Terminal».

Предложен новый компонент xdg-desktop-portal-lxqt с реализацией бэкенда для порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемого для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений. Например, порталы применяются в некоторых приложениях, не использующих Qt, таких как Firefox, для организации работы с диалогом открытия файлов LXQt.

Улучшена работа с темами оформления. Добавлена новая тема и несколько дополнительных обоев рабочего стола. Добавлены дополнительные палитры Qt, соответствующие тёмным темам оформления LXQt, для унификации внешнего вида со стилями виджетов Qt, таких как Fusion (палитру можно изменить через настройки «LXQt Appearance Configuration → Widget Style → Qt Palette»).

В эмуляторе терминала QTerminal значительно улучшена функциональность закладок и решены проблемы в реализации выпадающего режима вызова терминала. Закладки можно использовать по аналогии с файлом ~/.bash_aliases для упрощения доступа к типовым командам и файлам, которые трудно запомнить. Предоставлена возможность редактирования всех закладок.

В панели (LXQt Panel) при включении плагина System Tray пиктограммы системного лотка теперь размещаются внутри области уведомлений (Status Notifier), что позволило решить проблемы с показом системного лотка при включении автоскрытия панели. Для всех настроек панелей и виджетов обеспечена работа кнопки сброса изменений в исходное состояние (Reset). Предоставлена возможность размещения сразу нескольких областей с уведомлениями. Диалог настройки панели разделён на три секции.

Улучшен интерфейс для настройки виджета для показа содержимого каталога.

В менеджере управления питанием (LXQt Power Manager) реализована поддержка отображения пиктограмм с процентом заряда аккумулятора в системном лотке.

В основном меню предложены две новые раскладки элементов — Simple и Compact, имеющие только один уровень вложенности. 1

Улучшен виджет определения цвета пикселей на экране (СolorPicker), в котором реализовано сохранение последних выбранных цветов.

В конфигуратор сеанса (LXQt Session Settings) добавлена настройка для задания глобальных параметров масштабирования экрана.

В конфигураторе в секции LXQt Appearance предложена отдельная страница настройки стилей для GTK.

Улучшены настройки по умолчанию. В основном меню включена очистка поля поиска после выполнения действия. Уменьшена ширина кнопок на панели задач. На рабочем столе показаны по умолчанию ярлыки Home, Network, Computer и Trash. Тема оформления по умолчанию изменена на Clearlooks, а набор пиктограмм на Breeze.

В настоящее время для работы требуется ветка Qt 5.15 (официальные обновления для данной ветки выпускаются только по коммерческой лицензии, а неофициальные бесплатные обновления формируются проектом KDE). Портирование на Qt 6 ещё не завершено и требует стабилизации библиотек KDE Frameworks 6. Также пока отсутствует возможность использования протокола Wayland, который официально не поддерживается, но имеются успешные попытки запустить компоненты LXQt c использованием композитного сервера Mutter и XWayland.



Источник: opennet.ru