Выпуск Porteus Kiosk 5.4.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

Состоялся релиз дистрибутива Porteus Kiosk 5.4.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 140 МБ (x86_64).

Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков.

Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жёстком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д.

При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы.

В новом выпуске:

Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo по состоянию на 20 марта. В том числе обновлены пакеты с ядром Linux 5.15.28, Chrome 98.0.4758.102 и Firefox 91.7.1.

Добавлена поддержка импорта сертификатов в формате DER через вызов с параметром ‘import_certificates=’.

Задействованы средства аппаратного ускорения декодирования видео при отображении видео и web-страниц во время блокировки экрана.

Реализована возможность динамической генерации внешней конфигурации, которую можно загружать через передачу параметра «kiosk_config=URL», например ‘kiosk_config=https://domain.com/kiosk-config.php?device=nuc&sound=0.3’.

По умолчанию в Firefox включён плагин OpenH264, который может быть полезен при передаче видео при помощи WebRTC.

Добавлена утилита ‘cec-client’ для управления подключением экранов через порт HDMI.

Число устанавливаемых при загрузке клиентов сетевых соединений к Porteus Kiosk Server сокращено с 5 до 3, что позволило снизить нагрузку на сервер при одновременном запуске нескольких клиентов.

Запрещено применение для переключения раскладки клавиатуры клавиатурных комбинаций, заблокированных по умолчанию в системе.

Изменён порядок загрузки запасных графических драйверов в случае сбоя при запуске X-сервера: modesetting, fbdev и vesa.

Источник: opennet.ru