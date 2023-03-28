Выпуск Porteus Kiosk 5.5.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

После года разработки опубликован релиз дистрибутива Porteus Kiosk 5.5.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 170 МБ (x86_64).

Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков.

Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жёстком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д.

При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы.

В новом выпуске:

Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo по состоянию на 17 марта. Среди прочего обновлены пакеты с ядром Linux 6.1, Chrome 108.0.5359.124, Firefox 102.9.0, sysvinit 3.06, xorg-server 21.1.7, mesa 22.3.7.

Реализована поддержка watchdog-таймера, обеспечивающего автоматический перезапуск системы при сбое определённых проверок. Автоматический перезапуск может оказаться полезным для поддержания работы обособленных конфигураций, например, цифровых вывесок.

Добавлена поддержка загрузки компонентов и системных обновлений через систему зеркал. Реализовано автоматическое определение ближайшего зеркала.

При проводном подключении обеспечена поддержка аутентификации (IEEE 802.1X) с использованием алгоритма MD5.

Добавлена поддержка устройств хранения с файловой системой exFAT.

Запуск сеанса Xorg переведён на консоль tty1/VT1 вместо VT7 для исключения мерцания во время загрузки.

В Chrome по умолчанию включена поддержка протокола ‘zoommtg’, без которого не работала установка соединений к Zoom с использованием web-клиента. По умолчанию отключена настройка для показа боковой панели.

В Firefox отключено автообновление плагинов.

В панель администратора Porteus Kiosk Server «Premium» добавлена возможность мониторинга ёмкости аккумулятора подключённых клиентов.

В ядре Linux включена поддержка Bluetooth, активирован мониторинг температуры NVME, добавлен DRM-драйвер для виртуальных машин на базе Hyper-V Gen2.

Источник: opennet.ru