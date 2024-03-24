ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18

Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18

Спустя два с половиной года с момента прошлого значительного выпуска доступна новая версия Battle for Wesnoth 1.18, кроссплатформенной пошаговой стратегии в жанре фэнтези, поддерживающей как прохождение кампаний одним игроком так и многопользовательскую игру по сети или за одним компьютером. Код игры распространяется под свободной лицензией GPLv2+, а игровые ресурсы, включая графику и звуки, под лицензиями GPLv2+ и Creative Commons BY-SA. Сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и iOS. Игра также доступна через сервис Steam.

В новой версии предложена новая игровая кампания Drake «Winds of Fate», посвящённая мореплавателям и освоению новых континетов. Полностью переработана старейшая кампания Loyalist «Eastern Invasion» Переделана кампания Quenoth «Under the Burning Suns». Обновлена карта «King of the Hill». Значительно повышена производительность графики и модернизирована система рендеринга (отмечается прирост FPS на 60%). Изменён баланс сил и параметры многопользовательской игры. Внесена большая порция улучшений в редакторы карт и сценариев. Реализована поддержка достижений. Добавлен раздел с историей многопользовательских игр. Улучшены многие юниты и модернизированы анимационные эффекты. Расширены возможности для разработки дополнений.

Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18
Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18

Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18
Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий