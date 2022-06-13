Выпуск postmarketOS 22.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

Представлен выпуск проекта postmarketOS 22.06, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 25 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств.

Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая GNOME, MATE и Xfce.

В новом выпуске:

Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.16. Сокращён цикл подготовки релиза postmarketOS после формирования очередной ветки Alpine — новый выпуск был подготовлен и протестирован за 3 недели, вместо ранее практикуемых 6 недель.

Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 25 до 27. Добавлена поддержка смартфонов Samsung Galaxy S III и SHIFT 6mq.

Добавлена поддержка обновления системы до нового выпуска postmarketOS без перепрошивки. Обновления пока доступны только для систем с графическими окружениями Sxmo, Phosh и Plasma Mobile. В текущем виде предоставляется поддержка обновления с версии 21.12 до 22.06, но неофициально разработанный механизм установки обновлений можно использовать для переключения между любыми выпусками postmarketOS, в том числе для отката на прошлый релиз (например, можно установить ветку «edge», в рамках которой развивается следующий выпуск, и потом вернуться на версию 22.06). Для управления обновлениями пока доступен только интерфейс командной строки (устанавливается пакет postmarketos-release-upgrade и запускается одноимённая утилита), но в будущем ожидается интеграция с GNOME Software и KDE Discover.

Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.9. В новой версии добавлена поддержка профилей устройств (для каждого устройства можно использовать разные раскладки кнопок и активировать те или иные возможности), улучшена работа с Bluetooth, для управления мультимедийными потоками по умолчанию задействован Pipewire, переделаны меню для приёма входящих вызовов и управления звуком, для управления сервисами задействован superd.

Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.17, в которой предложены незначительные видимые улучшения (например, добавлен индикатор подключения к мобильной сети), решены проблемы с переходом в спящий режим и продолжено оттачивание интерфейса. В дальнейшем запланирована синхронизация компонентов Phosh с кодовой базой GNOME 42 и перевод приложений на GTK4 и libadwaita. Из добавленных в новой выпуск postmarketOS приложений на базе GTK4 и libadwaita отмечается календарь-планировщик Karlender.

Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 22.04, подробный обзор которой был предложен в отдельной новости.

При помощи инструментария для загрузки прошивок fwupd предоставлена возможность установки альтернативной прошивки для модема смартфона PinePhone.

Добавлен unudhcpd, простой DHCP-сервер, способный выделить 1 IP-адрес любому клиенту, отправившему запрос. Указанный DHCP-сервер написан специально для организации канала связи при подключении компьютера к телефону по USB (например, установка связи используется для входа на устройство по SSH). Сервер очень компактный и не подвержен проблемам при подключении телефона к нескольким разным компьютерам.

Источник: opennet.ru