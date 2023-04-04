Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.29

Googly Eyes для прикрепления глаз к нарисованным персонажам.

Circles и Rays для создания круговых и лучевых мазков.

3D Glasses для преобразования в трехмерное изображение, которое можно просматривать с помощью анаглифных очков.

Color Sep для разделения выбранных цветов.

Saturate и Desaturate для увеличения и уменьшения насыщенности цветов.

Kaleido-4, Kaleido-6 и Kaleido-8 для преобразования изображений в калейдоскоп с поворотом фрагментов на 90°, 60° или 45°.

Bloom с реализацией дифракционного эффекта свечения.