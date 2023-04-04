Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.29

Опубликован релиз графического редактора для детского творчества — Tux Paint 0.9.29. Программа предназначена для обучения рисованию детей в возрасте от 3 до 12 лет. Бинарные сборки сформированы для Linux (rpm, Flatpak), Haiku, Android, macOS и Windows.
В новом выпуске:
- Добавлено 15 новых «волшебных» инструментов, эффектов и фильтров. Например, добавлен инструмент Fur для создания меха, Double Vision для симуляции раздвоения в глазах (диплопия), Remove Color и Keep Color для обесцвечивания части изображения, Maze для генерации случайных лабиринтов.
Googly Eyes для прикрепления глаз к нарисованным персонажам.
Circles и Rays для создания круговых и лучевых мазков.
3D Glasses для преобразования в трехмерное изображение, которое можно просматривать с помощью анаглифных очков.
Color Sep для разделения выбранных цветов.
Saturate и Desaturate для увеличения и уменьшения насыщенности цветов.
Kaleido-4, Kaleido-6 и Kaleido-8 для преобразования изображений в калейдоскоп с поворотом фрагментов на 90°, 60° или 45°.
Bloom с реализацией дифракционного эффекта свечения.
- В инструменте Печать (Stamp), применяемом для добавления на рисунок готовых шаблонов изображений, реализована поддержка поворота объекта перед размещением.
- В инструменте Заливка (Fill) реализована фигурная градиентная заливка, повторяющая контур области.
- Добавлена настройка, позволяющая автоматически выбрать размер кнопок в панелях, оптимальный для текущего экранного разрешения.
- Добавлена настройка для выбора способа масштабирования и расположения примеров изображений, не совпадающих по размеру с холстом Tux Paint.
Источник: opennet.ru