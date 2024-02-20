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Выпуск программы для обработки фотографий RawTherapee 5.10

После года разработки опубликован релиз программы RawTherapee 5.10, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage) и Windows.

RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краёв и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.

Выпуск программы для обработки фотографий RawTherapee 5.10

В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность подключения нескольких внешних редакторов, которые можно выбрать во вкладке Editor.
  • Добавлена поддержка настройки содержимого вкладки «Избранное» (Favorites), а также предложена опция для отображения избранных инструментов в их обычных местах.
  • Для обработки метаданных задействована библиотека Exiv2. Добавлена поддержка метаданных CR3.
  • При сохранении изображений в формате TIFF предоставлена возможность использования формата BigTIFF.
  • Файлы с цветовыми профилями DCP и LCP теперь сохраняются с учётом возможности переноса профилей между системами Linux и Windows. Добавлено распознавание ICC-профилей в пользовательских каталогах.
  • Тоновый эквалайзер (Tone Equalizer) перенесён во вкладку «Экспозиция» (Exposure) и снабжён новым вращающимся регулятором смещения диапазона.
  • В настройках появилась возможность изменения каталога для БД Lensfun с информацией о параметрах фотообъективов.
  • В интерфейс для работы с негативами добавлена возможность изменения размера определителей цвета (Color picker).
  • В файловом браузере добавлена возможность сортировки изображений по имени, дате, рейтингу, цветовой метке и метаданным EXIF.
  • В инструмент управления цветом добавлена опция управления палитрой.
  • Во вкладке «Экспозиция» реализован новый метод восстановления пересвеченных областей «Inpaint Opposed», лучше восстанавливающий детали по сравнению с методом «Blend» и более надёжный по сравнению с методом «Color Propagation».
  • Улучшена работа метода температурной корреляции в инструменте «Баланс белого».
  • Во вкладке локальной корректировки улучшен интерфейс утилиты для устранения шумов на изображении и добавлена поддержка настройки насыщенности.
  • Добавлена поддержка RAW-файлов от камер OM Digital Solutions.
  • Улучшена поддержка 61 камеры, включая:
    • Canon EOS 250D, 7D Mark II, 800D, 90D, Kiss X10, M100, M50, M6 Mark II, R*, Rebel SL3, EOS-1D X Mark II, G7 X Mark II.
    • Fujifilm GX680, GFX 100, X-A7, X-E3, X-H2, X-PRO3, X-S10, X-T*, X100V.
    • Leica D-LUX 7.
    • Nikon D3300, Z 5/6_2/9.
    • Olimpus E-M1, E-M10MarkIV.
    • OM Digital Solutions OM-1, OM-5,
    • Panasonic DC-GX880, DMC-LX100, DC-G110, DC-LX100M2.
    • Sony DSC-RX100M6, DSC-RX1RM2, ILCE-7*, ZV-1.

    Источник: opennet.ru

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