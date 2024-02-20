Выпуск программы для обработки фотографий RawTherapee 5.10

После года разработки опубликован релиз программы RawTherapee 5.10, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage) и Windows.
RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краёв и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.
В новом выпуске:
- Предоставлена возможность подключения нескольких внешних редакторов, которые можно выбрать во вкладке Editor.
- Добавлена поддержка настройки содержимого вкладки «Избранное» (Favorites), а также предложена опция для отображения избранных инструментов в их обычных местах.
- Для обработки метаданных задействована библиотека Exiv2. Добавлена поддержка метаданных CR3.
- При сохранении изображений в формате TIFF предоставлена возможность использования формата BigTIFF.
- Файлы с цветовыми профилями DCP и LCP теперь сохраняются с учётом возможности переноса профилей между системами Linux и Windows. Добавлено распознавание ICC-профилей в пользовательских каталогах.
- Тоновый эквалайзер (Tone Equalizer) перенесён во вкладку «Экспозиция» (Exposure) и снабжён новым вращающимся регулятором смещения диапазона.
- В настройках появилась возможность изменения каталога для БД Lensfun с информацией о параметрах фотообъективов.
- В интерфейс для работы с негативами добавлена возможность изменения размера определителей цвета (Color picker).
- В файловом браузере добавлена возможность сортировки изображений по имени, дате, рейтингу, цветовой метке и метаданным EXIF.
- В инструмент управления цветом добавлена опция управления палитрой.
- Во вкладке «Экспозиция» реализован новый метод восстановления пересвеченных областей «Inpaint Opposed», лучше восстанавливающий детали по сравнению с методом «Blend» и более надёжный по сравнению с методом «Color Propagation».
- Улучшена работа метода температурной корреляции в инструменте «Баланс белого».
- Во вкладке локальной корректировки улучшен интерфейс утилиты для устранения шумов на изображении и добавлена поддержка настройки насыщенности.
- Добавлена поддержка RAW-файлов от камер OM Digital Solutions.
- Улучшена поддержка 61 камеры, включая:
- Canon EOS 250D, 7D Mark II, 800D, 90D, Kiss X10, M100, M50, M6 Mark II, R*, Rebel SL3, EOS-1D X Mark II, G7 X Mark II.
- Fujifilm GX680, GFX 100, X-A7, X-E3, X-H2, X-PRO3, X-S10, X-T*, X100V.
- Leica D-LUX 7.
- Nikon D3300, Z 5/6_2/9.
- Olimpus E-M1, E-M10MarkIV.
- OM Digital Solutions OM-1, OM-5,
- Panasonic DC-GX880, DMC-LX100, DC-G110, DC-LX100M2.
- Sony DSC-RX100M6, DSC-RX1RM2, ILCE-7*, ZV-1.
Источник: opennet.ru