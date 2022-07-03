Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.0

Представлен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.0, который приурочен к десятилетию с момента формирования первого выпуска проекта. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время.

Основные изменения:

Полностью переработан интерфейс пользователя. Пересмотрены отступы, цвета, выравнивание элементов и пиктограммы. Изменено оформление сворачиваемых секций. Для уменьшения нагромождения элементов в интерфейсе добавлены новые сворачиваемые секции «Смешивание RGB-каналов», «Экспозиция» и «Калибровка цветов». Интерфейс виньетирования разделён на две секции. Добавлена поддержка шрифта IPAPGothic. Переделан вывод всплывающих подсказок. По умолчанию задействована тема оформления Elegant Grey.

Добавлен новый модуль для калибровки цветов и экспозиции, позволяющий сопоставить любой объект на изображении с произвольным выбранным цветом, что можно использовать, например, для настройки баланса белого для объектов не серого цвета или для достижения согласованности цветов в разных изображениях.

Переделан модуль «Плёночная тональная кривая RGB» («filmic»), используемый для сопоставления цветов, который позволяет получить более насыщенные цвета, например, голубого неба, благодаря сопоставлению с учётом используемого цветового пространства и сохранением общего цветового охвата.

Реализован управляемый режим Лапласа для восстановления пересвеченных участков изображения, позволяющий извлекать информацию о потерянной детализации из не обрезанных каналов RGB и использовать эту информацию для восстановления обрезанных каналов, учитывая при этом цветовые градиенты из соседних участков изображения.

Предложено собственное равномерное цветовое пространство — Uniform Color Space 2022, созданное с оглядкой на исследования особенностей восприятия информации для улучшения управления насыщенностью с сохранением художественных качеств фотографии.

Полностью пересмотрены настойки, связанные с производительностью, оптимизациями и использованием OpenCL. Добавлены новые оптимизации. Предоставлена возможность отдельной настройки параметров OpenCL для каждого устройства. Обеспечена возможность применения настроек производительности на лету, без необходимости перезапуска программы.

В инструменте для определения цвета (color picker) обеспечен вывод подсказок с именами цветов (необходимо для людей, у которых имеются проблемы с цветовосприятием).

Добавлен новый модуль «Фильтры коллекции», упрощающий разбор информации в больших коллекциях и позволяющий задавать произвольные фильтры и методы сортировки. Допускается фильтрация изображений по таким параметрам, как цветовые метки, текст, время, экспозиция, уровень ISO и т.п.

Добавлена поддержка экспорта в формате EXR c представлением цветности в форме 16-битных значений с плавающей запятой.

Модуль для просмотра недавно используемых коллекций заменён на кнопку «История» в штатном интерфейсе управления коллекциями.

Улучшена поддержка монохромных изображений и фотографий, снятых на камеры с удалённым цветофильтром.

Источник: opennet.ru