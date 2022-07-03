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Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.0

Представлен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.0, который приурочен к десятилетию с момента формирования первого выпуска проекта. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время.

Основные изменения:

  • Полностью переработан интерфейс пользователя. Пересмотрены отступы, цвета, выравнивание элементов и пиктограммы. Изменено оформление сворачиваемых секций. Для уменьшения нагромождения элементов в интерфейсе добавлены новые сворачиваемые секции «Смешивание RGB-каналов», «Экспозиция» и «Калибровка цветов». Интерфейс виньетирования разделён на две секции. Добавлена поддержка шрифта IPAPGothic. Переделан вывод всплывающих подсказок. По умолчанию задействована тема оформления Elegant Grey.
    Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.0
  • Добавлен новый модуль для калибровки цветов и экспозиции, позволяющий сопоставить любой объект на изображении с произвольным выбранным цветом, что можно использовать, например, для настройки баланса белого для объектов не серого цвета или для достижения согласованности цветов в разных изображениях.
  • Переделан модуль «Плёночная тональная кривая RGB» («filmic»), используемый для сопоставления цветов, который позволяет получить более насыщенные цвета, например, голубого неба, благодаря сопоставлению с учётом используемого цветового пространства и сохранением общего цветового охвата.
  • Реализован управляемый режим Лапласа для восстановления пересвеченных участков изображения, позволяющий извлекать информацию о потерянной детализации из не обрезанных каналов RGB и использовать эту информацию для восстановления обрезанных каналов, учитывая при этом цветовые градиенты из соседних участков изображения.
  • Предложено собственное равномерное цветовое пространство — Uniform Color Space 2022, созданное с оглядкой на исследования особенностей восприятия информации для улучшения управления насыщенностью с сохранением художественных качеств фотографии.
  • Полностью пересмотрены настойки, связанные с производительностью, оптимизациями и использованием OpenCL. Добавлены новые оптимизации. Предоставлена возможность отдельной настройки параметров OpenCL для каждого устройства. Обеспечена возможность применения настроек производительности на лету, без необходимости перезапуска программы.
  • В инструменте для определения цвета (color picker) обеспечен вывод подсказок с именами цветов (необходимо для людей, у которых имеются проблемы с цветовосприятием).
  • Добавлен новый модуль «Фильтры коллекции», упрощающий разбор информации в больших коллекциях и позволяющий задавать произвольные фильтры и методы сортировки. Допускается фильтрация изображений по таким параметрам, как цветовые метки, текст, время, экспозиция, уровень ISO и т.п.
  • Добавлена поддержка экспорта в формате EXR c представлением цветности в форме 16-битных значений с плавающей запятой.
  • Модуль для просмотра недавно используемых коллекций заменён на кнопку «История» в штатном интерфейсе управления коллекциями.
  • Улучшена поддержка монохромных изображений и фотографий, снятых на камеры с удалённым цветофильтром.

Источник: opennet.ru

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