Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.2

Представлен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.2, который приурочен к десятилетию с момента формирования первого выпуска проекта. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (OBS, flatpak), Windows и macOS.

Основные изменения:

Предложен новый модуль трансформации Sigmoid, который объединяет функциональность модулей filmic и base curve, и может применяться вместо них для изменения контраста или расширения динамического диапазона сцены для приведения их в соответствие с динамическим диапазоном экрана.

В модуль реконструкции бликов («highlight reconstruction») добавлены два новых алгоритма восстановления цветов пикселей, у которых отсутствуют сведения об RGB-каналах (пиксели в засвеченных областях изображения, параметры цвета в которых не может определить сенсор камеры): «противоположное раскрашивание» и «на основе сегментации».

Переработан пиксельный конвейер (pixelpipe), применявшийся для отображения в режиме обработки (darkroom). Указанный конвейер теперь также может применяться в окне на втором экране, в менеджере дубликатов, в окне предпросмотра стиля и в функциях для работы с мгновенными снимками.

Во втором окне обработки изображения (darkroom) появилась поддержка режимов определения фокуса и цветовой оценки ISO-12646.

Полностью переработан модуль для работы с мгновенными снимками (snapshot), который вместо захвата фиксированных областей экрана использует динамическую генерацию изображения при помощи пиксельного конвейера, что позволяет применять масштабирование и панорамирование при помощи клавиатуры или мыши.

Усовершенствован менеджер дубликатов, который переведён на новые конвейерные подпрограммы при расчёте областей для предпросмотра, позволившие добиться получения эскизов, идентичных изображению в режиме обработки.

Предоставлена возможность предпросмотра эффекта от применения к изображению пользовательского стиля, на этапе до фактического применения эффекта (при наведении мыши на эффект в меню или в списке выводится подсказка с эскизом результата применения эффекта).

Модуль коррекции искажений линз адаптирован для учёта данных о коррекции линз, записанных в блоке EXIF.

Добавлена поддержка чтения и записи изображений в формате JPEG XL

Добавлена поддержка файлов с расширением JFIF (JPEG File Interchange Format).

Улучшена поддержка профилей для форматов AVIF и EXR.

Добавлена поддержка чтения изображений в формате WebP. При экспорте в WebP реализована возможность встраивания профилей ICC.

Вспомогательные модули и модули обработки изменены, чтобы их интерфейс был сразу виден полностью после раскрытия (без необходимости прокрутки).

Добавлен новый анимированный эффект, применяемый при раскрытии и сворачивании модулей.

Полностью переделано кэширование при работе пиксельных конвейеров (pixelpipe), увеличена эффективность кэша.

Переделан режим слайд-шоу, в котором до завершения обработки полного изображения обеспечен показ упрощённого эскиза.

В левую панель фильтров добавлено новое выпадающее меню, через которое можно добавлять и удалять фильтры.

Переделан интерфейс фильтра оценки диапазона.

Добавлена возможность манипуляции фигурами без использования колеса мыши, например, на планшетных ПК.

Предложен балансирующий между OpenCL и CPU режим сегментирования (tiling), который позволяет привлекать CPU к сегментированию, когда на графической карте нехватает памяти для выполнения этой операции при помощи OpenCL.

Источник: opennet.ru