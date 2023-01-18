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Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0

Опубликован выпуск программы LosslessCut 3.49.0, предоставляющей графический интерфейс для редактирования мультимедийных файлов без перекодирования содержимого. Наиболее востребованной функцией LosslessCut является кадрирование и обрезка видео и звука, например, для сокращения размера больших файлов, снятых на экшн-камеру или камеру квадрокоптера. LosslessCut позволяет выбрать в файле актуальные фрагменты записи и отбросить лишнее, без проведения полного перекодирования и сохранив исходное качество материала. Так как обработка выполняется путём копирования имеющихся данных, а не перекодирования, операции выполняются очень быстро. LosslessCut написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron и является надстройкой над пакетом FFmpeg. Наработки распространяются под лицензией GPLv2. Сборки подготовлены для Linux (snap, flatpak), macOS и Windows.

Без перекодирования программа также может решать такие задачи как прикрепление звукового трека или субтитров к видео, вырезание отдельных сцен из роликов (например, вырезание рекламы из записей телепередач), раздельное сохранение фрагментов, привязанных к меткам/главам, перегруппировка частей видео, разделение звука и видео по разным файлам, изменение типа мультимедийного контейнера (например, из MKV в MOV), сохранение в форме изображений отдельных кадров видео, создание миниатюр, экспорт фрагмента в отдельный файл, изменение метаданных (например, данных о местоположении, времени записи, горизонтальной или вертикальной ориентации). Присутствуют средства для определения и автоматического вырезания пустых областей (чёрный экран на видео и фрагменты без звука в звуковых файлах), а также привязки к изменениям сцены.

Возможно соединение фрагментов из разных файлов, но файлы должны быть закодированы с использованием идентичного кодека и параметров (например, сняты одной камерой без изменения настроек). Возможно редактирование отдельных частей с выборочным перекодированием только изменяемых данных, но с оставлением в исходном видео остальной информации, не затронутой при редактировании. В процессе редактирования поддерживается откат изменений (undo/redo) и показ лога команд FFmpeg (можно повторить типовые операции из командной строки без использования LosslessCut).

Ключевые изменения в новой версии:

  • Обеспечено определение тишины в звуковых файлах.
  • Предоставлена возможность настройки параметров для определения отсутствия картинки на видео.
  • Добавлена возможность разделения видео на отдельные сегменты в привязке к изменению сцены или ключевым кадрам.
  • Реализован экспериментальный режим масштабирования монтажной шкалы.
  • Добавлена возможность совмещения перекрывающихся сегментов.
  • Улучшена функция создания снимков.
  • Реорганизована страница с настройками.
  • Расширены возможности по извлечению кадров в форме изображений. Добавлены режимы периодического захвата изображения каждые несколько секунд или кадров, а также записи изображений при выявлении значительных отличий между кадрами.
  • Предоставлена возможность прерывания любой операции.

Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
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Источник: opennet.ru

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