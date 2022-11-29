Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 525.60.11

Компания NVIDIA представила выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 525.60.11. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 525.x стала третьей стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из состава NVIDIA 525.60.11, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, опубликованы на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные новшества:

Добавлена поддержка GPU GeForce RTX 30[5789]0 Ti, RTX A500, RTX A[12345]000, T550, GeForce MX550, MX570, GeForce RTX 2050, PG509-210 и GeForce RTX 3050.

Утилита nvidia-settings избавлена от жёсткой привязки к GTK 2 при сборке из исходных текстов и теперь может собираться с GTK 2, GTK 3 или одновременно с GTK 2 и с GTK 3.

Реализована возможность применения на ноутбуках с CPU AMD механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности. Решены проблемы с использованием Dynamic Boost на некоторых ноутбуках с GPU Ampere.

Устранены ошибки, приводящие к подёргиванию при перемещении окон в GNOME и невозможности перейти в спящий режим на системах с GNOME 3 на базе Wayland с включённой настройкой NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations.

Добавлена поддержка EGL-расширения EGL_MESA_platform_surfaceless, позволяющего выполнять отрисовку в область памяти.

В панели nvidia-settings в конфигурации SLI Mosaic реализована защита от создания раскладок экрана, в которых выставлен размер, превышающий аппаратные возможности.

В наборе открытых модулей для ядра Linux обеспечена поддержка Quadro Sync, Stereo, поворота экрана для X11 и YUV 4:2:0 на GPU с архитектурой Turing.

Повышена производительность приложений, использующих технологию PRIME для выноса операций отрисовки на другие GPU (PRIME Display Offload).

Источник: opennet.ru