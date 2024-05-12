Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Опубликован выпуск проекта GE-Proton 9-5, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях.
В Proton GE 9-5 перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 9, proton 9, steamclient, vkd3d-proton, dxvk-nvapi и dxvk. Улучшено воспроизведение видео в формате WMP9. В состав включены патчи для поддержки TCP_KEEP. Решены проблемы в играх:
- Café Stella
- COJ Gunslinger
- Ducati World Championship
- Oddworld: Abe’s Oddysee
- Oddworld: Munch’s Oddysee
- Overlord II
- Reaper’s Butterflies
- Riddle Joker
- Sabbat of the Witch
- Senren * Banka
- Star Citizen 2.0
- Stranger’s Wrath HD
- Total War: Shogun 2
- Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
Источник: opennet.ru