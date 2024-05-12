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Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Опубликован выпуск проекта GE-Proton 9-5, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях.

В Proton GE 9-5 перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 9, proton 9, steamclient, vkd3d-proton, dxvk-nvapi и dxvk. Улучшено воспроизведение видео в формате WMP9. В состав включены патчи для поддержки TCP_KEEP. Решены проблемы в играх:

  • Café Stella
  • COJ Gunslinger
  • Ducati World Championship
  • Oddworld: Abe’s Oddysee
  • Oddworld: Munch’s Oddysee
  • Overlord II
  • Reaper’s Butterflies
  • Riddle Joker
  • Sabbat of the Witch
  • Senren * Banka
  • Star Citizen 2.0
  • Stranger’s Wrath HD
  • Total War: Shogun 2
  • Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

Источник: opennet.ru

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