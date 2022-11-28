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Выпуск qBittorrent 4.5

Вышла версия торрент-клиента qBittorrent 4.5, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого в качестве открытой альтернативы µTorrent, приближенной к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2+.

Среди изменений и новшеств:

  • Добавлена возможность автоматического изменения размера колонок.
  • Разрешено использование путей категорий в ручном режиме.
  • По умолчанию разрешено отключение автоматического режима при изменении пути «temp».
  • Добавлены настройки, связанные с предупреждениями о производительности.
  • Для фильтров состояния реализовано контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.
  • Стало возможным настроить количество максимально активных проверяемых торрентов.
  • Добавлена возможность сокрытия/показа боковой панели фильтров
  • Стало возможным установить лимит «working set» (рабочий набор памяти) в ОС, отличных от Windows.
  • Добавлен обработчик для экспорта файлов «.torrent».
  • Добавлена поддержка клавиш навигации.
  • Разрешено использование POSIX-совместимого типа дискового ввода-вывода.
  • В диалоге открытия торрента реализована область фильтрации файлов.
  • Добавлены новые темы иконок и цветов.
  • Добавлен фильтр файлов.
  • Предоставлена возможность указания нестандартного порта для SMTP.
  • Настройки кэша ОС разделены на режимы чтения и записи для дискового ввода-вывода.
  • При добавлении дубликата торрента обеспечено копирование метаданных существующего.
  • Значительно сокращено время запуска при большом количестве торрентов.
  • Добавлена комбинация клавиш для вызова диалога «Загрузить URL».
  • Добавлена возможность запуска внешней программы при добавлении торрента.
  • Добавлены столбцы infohash и путь загрузки.
  • Стало возможным установить условие остановки торрента.
  • Добавлен фильтр для состояния перемещения.
  • Изменены цветовые палитры для темной и светлой тем.
  • Стало возможным менять слушающий порт из командной строки.
  • Добавлена возможность переадресации порта (port forwarding) для встроенного трекера.

Выпуск qBittorrent 4.5


Источник: opennet.ru

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