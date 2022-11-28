Выпуск qBittorrent 4.5

Вышла версия торрент-клиента qBittorrent 4.5, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого в качестве открытой альтернативы µTorrent, приближенной к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2+.
Среди изменений и новшеств:
- Добавлена возможность автоматического изменения размера колонок.
- Разрешено использование путей категорий в ручном режиме.
- По умолчанию разрешено отключение автоматического режима при изменении пути «temp».
- Добавлены настройки, связанные с предупреждениями о производительности.
- Для фильтров состояния реализовано контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.
- Стало возможным настроить количество максимально активных проверяемых торрентов.
- Добавлена возможность сокрытия/показа боковой панели фильтров
- Стало возможным установить лимит «working set» (рабочий набор памяти) в ОС, отличных от Windows.
- Добавлен обработчик для экспорта файлов «.torrent».
- Добавлена поддержка клавиш навигации.
- Разрешено использование POSIX-совместимого типа дискового ввода-вывода.
- В диалоге открытия торрента реализована область фильтрации файлов.
- Добавлены новые темы иконок и цветов.
- Добавлен фильтр файлов.
- Предоставлена возможность указания нестандартного порта для SMTP.
- Настройки кэша ОС разделены на режимы чтения и записи для дискового ввода-вывода.
- При добавлении дубликата торрента обеспечено копирование метаданных существующего.
- Значительно сокращено время запуска при большом количестве торрентов.
- Добавлена комбинация клавиш для вызова диалога «Загрузить URL».
- Добавлена возможность запуска внешней программы при добавлении торрента.
- Добавлены столбцы infohash и путь загрузки.
- Стало возможным установить условие остановки торрента.
- Добавлен фильтр для состояния перемещения.
- Изменены цветовые палитры для темной и светлой тем.
- Стало возможным менять слушающий порт из командной строки.
- Добавлена возможность переадресации порта (port forwarding) для встроенного трекера.
Источник: opennet.ru