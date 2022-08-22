Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, представила выпуск рабочего стола Budgie 10.6.3. Budgie 10.6.x продолжает развитие классической кодовой базы, базирующейся на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell. В дальнейшем ожидается начало разработки ветки Budgie 11, в которой планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации, что позволит абстрагироваться от конкретных графических тулкитов и библиотек, и реализовать полноценную поддержку протокола Wayland. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные изменения: