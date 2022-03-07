Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта

Опубликован выпуск рабочего стола Budgie 10.6, который стал первым выпуском после решения развивать проект независимо от дистрибутива Solus. Проект теперь курирует независимая организация Buddies Of Budgie. Budgie 10.6 продолжает базироваться на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell, но для ветки Budgie 11 запланирован переход на набор библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library), разрабатываемых проектом Enlightenment. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные новшества:

Пересмотрено позиционирование проекта — вместо конечного продукта, Budgie теперь преподносится как платформа, на базе которой дистрибутивы и пользователи могут создавать решения, адаптированные для собственных предпочтений. Например, предоставлена возможность выбора оформления, набора приложений и стиля рабочего стола.

В организационном плане проделана работа по исключению разделения между организацией, непосредственно занимающейся разработкой, и downstream-проектами, такими как Ubuntu Budgie, которые создают конечные продукты на основе Budgie. Подобным downstream-проектам предоставлено больше возможностей для участия в разработке Budgie.

Для упрощения создания собственных решений на базе Budgie кодовая база разделена на несколько компонентов, которые теперь поставляются по-отдельности: Budgie Desktop — непосредственно пользовательская оболочка. Budgie Desktop View — набор пиктограмм для рабочего стола. Budgie Control Center — конфигуратор, ответвлённый от GNOME Control Center.

Переписан код для отслеживания активности приложений и улучшен апплет Icon Tasklist, обеспечивающий вывод списка активных задач. Добавлена поддержка группировки приложений. Решена проблема с исключением из списка корректных приложений с нетипичным типом окна, например, раньше в списке не показывались некоторые программы KDE, такие как Spectacle и KColorChooser.

Переделана тема оформления для унификации внешнего вида всех компонентов Budgie. Приведены к единому виду границы диалогов, отступы и цветовая схема, сокращено применение прозрачности и теней, улучшена поддержка тем GTK.

Модернизирована панель задач. Улучшена настройка размера панели. Доработаны размещаемые на панели виджеты для показа заряда аккумулятора и отображения часов. Изменены настройки панели по умолчанию для уменьшения расхождения местоположения панели и показываемых виджетов в разных дистрибутивах.

Переписана система вывода уведомлений, которая выделена из апплета Raven, который теперь отвечает только за отображение боковой панели. Систему уведомлений теперь можно использовать не только в Raven, но и в других компонентах рабочего стола, например, планируется организовать вывод списка уведомлений в области задач (Icon Tasklist). Для вывода всплывающих окон задействован GTK.Stack. Улучшено отслеживание последних уведомлений и приостановка показа уведомлений.

В оконном менеджере исключены лишние вызовы, приводящие к перерисовке содержимого.

Возвращена поддержка GNOME 40 и Ubuntu LTS.

Для работы с переводами вместо Weblate задействован сервис Transifex.

Источник: opennet.ru