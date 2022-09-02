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Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов

Опубликован новый выпуск инженерной раскладки клавиатуры Ручей, распространяемой как общественное достояние. Раскладка позволяет без переключения на латиницу вводить спецсимволы, такие как «{}[]{>», используя правую клавишу Alt. Расположение спецсимволов одинаково для кириллицы и латиницы, что упрощает набор технических текстов с использованием разметки Markdown, Yaml и Wiki, а также кода программ на русском языке.

Кириллица:

Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов

Латиница:

Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов

Ручей поставляется в Linux штатно в составе пакета xkeyboard-config, начиная с версии 2.36. Для включения достаточно произвести настройку, выбрав раскладки Russian (Engineering, Cyrilic) и Russian (Engineering, Latin). Раскладка также может быть установлена в операционные системы macOS и Windows.

Выпуск раскладки клавиатуры Ручей 1.4, упрощающей ввод спецсимволов

В новом выпуске добавлены символы валют, копирайта и торговой марки. В XKB теперь переопределяются только спецсимволы, не затрагивая буквы и цифры. Добавлена реализация для macOS.

Источник: opennet.ru

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