Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.5.0

Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.5.0 и C++-клиента i2pd 2.51.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новой версии:

В BitTorrent-клиенте i2psnark реализована поддержка поиска torrent-файлов. Улучшена совместимость с другими BitTorrent-клиентами, поддерживающими I2P, такими как BiglyBT и qBittorrent.

В почтовый клиент SusiMail добавлена возможность форматирования содержимого писем с разметкой Markdown и обеспечена поддержка прикрепления вложений к письмам через перетаскивание файлов мышью в режиме drag-and-drop.

В туннели, созданные с использованием менеджера скрытых сервисов, добавлена поддержка механизма Keepalive, позволяющего увеличить производительность.

В базе данных NetDB, применяемой для обнаружения пиров в сети I2P, усилена защита от спама.

В маршрутизаторе улучшены средства для блокировки сомнительных сообщений.

Улучшено формирование сборок для Android и Windows.

В i2pd реализованы новые алгоритмы расчёта RTT, RTO и скользящего окна. Добавлена индикация перегрузки. В SOCKS-прокси вместо SOCKS4 задействован SOCKS5. Для транспортного протокола SSU2 предложены новые реализации повторной отправки пакетов, буфера отправки, скользящего окна, таймаутов и управления перегрузкой.

Источник: opennet.ru