После почти года разработки опубликован выпуск редактора изображений Photoflare 1.6.10, разработчики которого пытаются найти оптимальный баланс между функциональностью и удобством интерфейса. Изначально проект был основан как попытка создания открытой и многоплатформенной альтернативы Windows-приложению PhotoFiltre. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3.

Программа ориентирована на широкий круг пользователей и предоставляет типовые возможности для редактирования изображений, рисования кистями, наложения фильтров, применения градиентов и корректировки цвета, а также такие расширенные возможности, как обработка группы изображений в пакетном режиме. Например Photoflare позволяет изменять формат и размер, применять фильтры, поворачивать изображение, выравнивать яркость и насыщенность сразу в нескольких выбранных файлах.

В новой версии добавлен инструмент для точного поворота изображения. Добавлена опция для выключения привязки к соотношению сторон при изменении размера холста. Повышена производительность отрисовки. Решена проблема с показом индикатора в системном лотке KDE.