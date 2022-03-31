Выпуск редактора разделов GParted 1.4 и дистрибутива GParted Live 1.4

Доступен релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.4 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

В новой версии:

Добавлено использование меток для примонтированных файловых систем btrfs, ext2/3/4 и xfs.

Реализовано определение механизма BCache, применяемого для кэширования доступа к медленным жестким дискам на быстрых SSD-накопителях.

Добавлено определение разделов JBD (Journaling Block Device) с внешними журналами для ФС EXT3/4.

Решены проблемы с определением точек монтирования зашифрованных ФС.

Устранено аварийное завершение при быстрой прокрутке списка дисков в интерфейсе.

Одновременно сформирован релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.4.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размеры загрузочных образов составляют: 444 МБ (amd64) и 418 МБ (i686). Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 29 марта и включает новый выпуск редактора дисковых разделов GParted 1.4.0, а также обновление ядра Linux 5.16.15.



Источник: opennet.ru