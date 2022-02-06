Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.1.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows. При подготовке новой версии основное внимание было уделено повышению стабильности и устранению ошибок.

Одновременно началось альфа-тестирование нового значительного выпуска Inkscape 1.2, в котором предложены заметные изменения в интерфейсе:

Добавлена поддержка многостраничных документов, позволяющих размещать в одном документе несколько страниц, импортировать их из многостраничных PDF-файлов и выборочно выбирать страницы при экспорте.

Переделано отображение палитры и добавлен новый диалог для настройки оформления панели с палитрой, позволяющий динамически c мгновенным предпросмотром результата менять размер, число элементов, раскладку и отступы в палитре.

Добавлен новый интерфейс для управления привязкой к границам имеющихся фигур (Snapping to guides, прилипание к направляющим), позволяющий выравнивать объекты непосредственно на холсте, минимизируя обращение к панели «Align & Distribute».

Переделана панель для работы с градиентами. Управление градиентами объединено с диалогом управления заливкой и обводкой. Упрощена тонкая настройка параметров градиентов. Добавлен список цветов опорных точек для упрощения выбора опорной точки градиента.

Добавлена поддержка дизеринга (Dithering), позволяющая увеличить качество экспорта и отображения изображений с палитрой ограниченного размера (отсутствующие цвета воссоздаются путём перемешивания имеющихся цветов).

Объединены диалоги Слои (‘Layers’) и Объекты (‘Objects’).

Предоставлена возможность редактирования маркеров и штриховых текстур.

Все опции выравнивания перемещены в один диалог.

Предоставлена возможность настройки содержимого панели инструментов.

Реализован live-эффект «Копии» («Copies») для создания мозаичных текстур на лету.

Добавлена поддержка экспорта в пакетном режиме, позволяющего сохранить результат сразу в нескольких форматах, включая SVG и PDF.

Источник: opennet.ru