ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2

Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.1.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows. При подготовке новой версии основное внимание было уделено повышению стабильности и устранению ошибок.

Одновременно началось альфа-тестирование нового значительного выпуска Inkscape 1.2, в котором предложены заметные изменения в интерфейсе:

  • Добавлена поддержка многостраничных документов, позволяющих размещать в одном документе несколько страниц, импортировать их из многостраничных PDF-файлов и выборочно выбирать страницы при экспорте.
    Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2
  • Переделано отображение палитры и добавлен новый диалог для настройки оформления панели с палитрой, позволяющий динамически c мгновенным предпросмотром результата менять размер, число элементов, раскладку и отступы в палитре.
    Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2
  • Добавлен новый интерфейс для управления привязкой к границам имеющихся фигур (Snapping to guides, прилипание к направляющим), позволяющий выравнивать объекты непосредственно на холсте, минимизируя обращение к панели «Align & Distribute».
    Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2
  • Переделана панель для работы с градиентами. Управление градиентами объединено с диалогом управления заливкой и обводкой. Упрощена тонкая настройка параметров градиентов. Добавлен список цветов опорных точек для упрощения выбора опорной точки градиента.
    Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.1.2 и начало тестирования Inkscape 1.2
  • Добавлена поддержка дизеринга (Dithering), позволяющая увеличить качество экспорта и отображения изображений с палитрой ограниченного размера (отсутствующие цвета воссоздаются путём перемешивания имеющихся цветов).
  • Объединены диалоги Слои (‘Layers’) и Объекты (‘Objects’).
  • Предоставлена возможность редактирования маркеров и штриховых текстур.
  • Все опции выравнивания перемещены в один диалог.
  • Предоставлена возможность настройки содержимого панели инструментов.
  • Реализован live-эффект «Копии» («Copies») для создания мозаичных текстур на лету.
  • Добавлена поддержка экспорта в пакетном режиме, позволяющего сохранить результат сразу в нескольких форматах, включая SVG и PDF.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий