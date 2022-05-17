Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2

После года разработки опубликован релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, ожидается публикация Snap



Источник: opennet.ru