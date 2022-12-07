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Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2.2

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.2.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено повышению стабильности и устранению ошибок. Среди изменений:

  • Во всех сборках и для всех операционных систем включена возможность импорта из OpenClipart.
  • В сборках для macOS налажена проверка правописания и возвращены в меню элементы для отката изменений (undo/redo).
  • Повышена производительность отрисовки и экспорта за счёт отключения по умолчанию дизеринга, при котором отсутствующие цвета воссоздаются путём перемешивания имеющихся цветов.
  • В дополнениях, изменяющих цвета, разрешено изменение цветов в шаблонах заливки.
  • Решены проблемы при использовании инструмента «Измеритель».
  • Устранены проблемы при экспорте в формате DXF14.

Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2.2


Источник: opennet.ru

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