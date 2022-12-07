Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.2.2

Доступно обновление свободного векторного графического редактора Inkscape 1.2.2. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap, Flatpak), macOS и Windows.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено повышению стабильности и устранению ошибок. Среди изменений: