Выпуск Redict 7.3.0, форка СУБД Redis

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, языка программирования Hare, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut, представил выпуск проекта Redict 7.3.0, развивающего форк СУБД Redis. Redict ответвился от Redis 7.2.4, последней версии, распространяемой под лицензией BSD. Изменения, развиваемые проектом Redict, распространяются под лицензией LGPLv3.0, но заимствованный из Redis код остаётся под лицензией BSD.

Redict 7.3.0 позиционируется как первый отдельный выпуск проекта, изменения в котором пока сводятся только к ребрендингу и мелким правкам, например, утилита redis-cli переименована в redict-cli, а файл конфигурации /etc/redis.conf в /etc/redict.conf. По своим возможностям Redict 7.3.0 полностью совместим с выпуском Redis 7.2.4 и может использоваться для его замены, но не имеет отношения к находящейся в разработке ветке Redis 7.3.0 и не обеспечивает совместимость с ней.

В отличие от созданного компаниями Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap форка Valkey, проект Redict нацелен на консервативное сопровождение кодовой базы в течение длительного времени и обеспечение стабильности, а не продвижение радикальных изменений и инноваций в интересах коммерческих компаний, предоставляющих ресурсы. По мнению разработчиков Redict в текущем виде проект Redis достиг зрелости и содержит все необходимые возможности, поэтому важно в дальнейшем обеспечить процесс исправления ошибок и уязвимостей, а не продолжать наращивать функциональность.

Выбор лицензии LGPL вместо BSD для собственных изменений объясняется защитой от попыток создания проприетарных дистрибутивов Redict и блокированием переноса кода в ставший проприетарным проект Redis. При этом лицензия LGPL не мешает разработчикам коммерческих продуктов и облачных систем использовать Redict в своих сервисах и проектах. Redict будет развиваться исключительно силами сообщества и во благо сообщества, а не небольшой группой компаний, отстаивающих свои интересы. Решения по развитию будут приниматься на основе достижения консенсуса между участниками разработки.

Из планов на будущее отмечается модернизация сборочной системы, создание форков клиентских библиотек (например, уже создан hiredict, форк библиотеки с реализацией клиента к Redis для языка Си) и вынос встроенных вариантов Lua и jemalloc в пользу подключения внешних зависимостей, что упростит сопровождение пакетов в дистрибутивах. Не исключается также перенос нерадикальных полезных изменений из кодовой базы Valkey.



Источник: opennet.ru