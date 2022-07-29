Выпуск реляционно-графовой СУБД EdgeDB 2.0

Представлен релиз СУБД EdgeDB 2.0, реализующей реляционно-графовую модель данных и язык запросов EdgeQL, оптимизированные для работы со сложными иерархическими данными. Код написан на языках Python и Rust (парсер и критичные к производительности части) и распространяется под лицензией Apache 2.0. Проект развивается в форме надстройки над PostgreSQL. Клиентские библиотеки подготовлены для языков Python, Go, Rust и TypeScript/Javascript. Предоставляется инструментарий командной строки для управления СУБД и интерактивного выполнения запросов (REPL).

Вместо модели данных на основе таблиц в EdgeDB применяется декларативная система на основе объектных типов. Вместо внешних ключей (foreign key) для определения связи между типами применяется связывание ссылками (один объект может использоваться как свойство другого объекта).

type Person { required property name -> str; } type Movie { required property title -> str; multi link actors -> Person; }

Для ускорения обработки запросов могут применяться индексы. Поддерживаются также такие возможности как строгая типизация свойств, ограничения значений свойств, вычисляемые свойства и хранимые процедуры. Из особенностей объектной схемы хранения EdgeDB, которая чем-то напоминает ORM, отмечается возможность смешивания схем, связывания свойств из разных объектов и интегрированная поддержка JSON.

Предоставляются встроенные инструменты для миграции схемы хранения — после изменения схемы, задаваемой в отдельном esdl-файле, достаточно выполнить команду «edgedb migration create» и СУБД проанализирует различия в схеме и в интерактивном режиме сгенерирует скрипт для перехода на новую схему. Автоматически отслеживается история изменения схемы.

Для формирования запросов поддерживается как язык запросов GraphQL, так и собственный язык EdgeDB, представляющий собой адаптацию SQL для иерархических данных. Вместо списков результаты запроса оформляются в структурированном виде, а вместо подзапросов и операций JOIN предоставляется возможность указания одного запроса EdgeQL в качестве выражения внутри другого запроса. Поддерживаются транзакции и циклы.

select Movie { title, actors: { name } } filter .title = «The Matrix» insert Movie { title := «The Matrix Resurrections», actors := ( select Person filter .name in { ‘Keanu Reeves’, ‘Carrie-Anne Moss’, ‘Laurence Fishburne’ } ) } for number in {0, 1, 2, 3} union ( select { number, number + 0.5 } );

В новой версии:

Добавлен встроенный web-интерфейс для администрирования БД, позволяющий просматривать и редактировать данные, выполнять запросы EdgeQL и анализировать применяемую схему хранения. Интерфейс запускается командой «edgedb ui», после выполнения которой становится доступен при обращении к localhost.

Реализовано выражение «GROUP», позволяющее секционировать и агрегировать данные и выполнять группировку данных по произвольным выражениям EdgeQL по аналогии с группировкой в операции SELECT.

Возможность управления доступом на уровне объектов. Правила доступа определяются на уровне схемы хранения и позволяют ограничить возможность использования определённого набора объектов в операциях выборки, вставки, удаления и обновления. Например, можно добавить правило, разрешающее обновление публикации только автору.

Добавлена возможность использования глобальных переменных в схеме хранения. Для привязки к пользователю предложена новая глобальная переменная current_user.

Добавлена поддержка типов, определяющих диапазоны значений (range).

Подготовлена официальная клиентская библиотека для языка Rust.

Стабилизирован бинарный протокол EdgeDB, в котором появилась возможность обработки одновременно нескольких разных сеансов в рамках одного сетевого соединения, проброса через HTTP, использования глобальных переменных и локальных состояний.

Добавлена поддержка активации по сокету, позволяющая не держать серверный обработчик в памяти и запускать его только при попытке установки соединения (полезно для экономии ресурсов на системах разработчиков).

Источник: opennet.ru