Выпуск роботакси Andi в Китае начнётся в следующем году

Заявление Илона Маска (Elon Musk) о намерениях Tesla представить роботизированное такси в начале августа не застало китайских автопроизводителей врасплох. Совместное предприятие Didi и GAC Aion сообщило, что уже получило лицензию на массовый выпуск роботизированных такси в Китае, и начнёт его в следующем году. Источник изображения: Caixin Global

Источник: 3dnews.ru