Выпуск rPGP 0.10, реализации OpenPGP на языке Rust

Опубликован выпуск проекта rPGP 0.10, развивающего реализацию стандарта OpenPGP (RFC-2440, RFC-4880) на языке Rust, предоставляющую полный набор функций, определённых в спецификации Autocrypt 1.1, для шифрования электронной почты. Наиболее известным проектом, использующим rPGP является мессенджер Delta Chat, использующий email в качестве транспорта. Код проекта распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

Поддержка стандарта OpenPGP в rPGP пока ограничивается только низкоуровневым API. Для разработчиков приложений поставляется crate-пакет pgp, а также пакет rsa с реализацией криптоалгоритма RSA, которые несколько лет назад прошли независимый аудит безопасности. При использовании алгоритмов на базе эллиптических кривых задействован пакет Curve25519-dalek. Дополнительно поддерживается компиляция в промежуточный код WebAssembly для выполнения в браузерах и приложениях на базе платформы Node.js. Из операционных систем поддерживаются Linux, Android, Windows, iOS и macOS.

В отличие от проекта Sequoia, также предлагающего реализацию OpenPGP на Rust, в rPGP применяются разрешительные лицензии MIT и Apache 2.0 (код Sequoia поставляется под копилефт-лицензией GPLv2+), разработка сосредоточена только на библиотеке функций (Sequoia развивает замену утилите gpg), все примитивы шифрования написаны на Rust (в Sequoia используется библиотека Nettle, написанная на Си).



Источник: opennet.ru