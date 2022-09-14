Выпуск Samba 4.17.0

Представлен релиз Samba 4.17.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2008 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 11. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind).

Ключевые изменения в Samba 4.17: