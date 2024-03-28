Выпуск Samba 4.20.0

Кроме того, утилита samba-tool теперь может применяться для создания политик аутентификации и управления ими, а также для создания и управления контейнерами политик. Например, при помощи samba-tool можно определить откуда и куда может подключиться пользователь, если разрешено использование NTLM, и в каких сервисах пользователь может быть аутентифицирован.