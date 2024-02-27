Выпуск САПР KiCad 8.0

После года разработки опубликован релиз свободной системы автоматизированного проектирования печатных плат KiCad 8.0.0. Это второй значительный выпуск, сформированный после перехода проекта под крыло организации Linux Foundation. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets и распространяется под лицензией GPLv3.

KiCad предоставляет средства для редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей, манипуляций с шаблонами в формате Gerber, симуляции работы электронных схем, редактирования печатных плат и управления проектами. Проектом также предоставляются библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. По сведению некоторых производителей печатных плат, около 15% заказов поступает с предоставлением схем, подготовленных в KiCad.

Среди изменений в новом выпуске: