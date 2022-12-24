ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск сборочной системы Meson 1.0

Выпуск сборочной системы Meson 1.0

Опубликован релиз сборочной системы Meson 1.0.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.0:

  • Объявлен стабильным модуль для сборки проектов на языке Rust. Данный модуль используется в проекте Mesa для сборки компонентов, написанных на Rust.
  • В параметре prefix, поддерживаемом в большинстве функций проверки компилятора, реализована возможность обработки массивов помимо строк. Например, теперь можно указывать: cc.check_header(‘GL/wglew.h’, prefix : [‘#include <windows.h>’, ‘#include <GL/glew.h>’])
  • Добавлен новый аргумент «—workdir», позволяющий переопределить рабочий каталог. Например, для использования текущего каталога вместо рабочего можно запустить: meson devenv -C builddir —workdir .
  • Предложены новые операторы «in» и «not in» для определения вхождения в строку подстроки по аналогии с ранее доступной проверкой вхождения элемента в массив или словарь. Например: fs = import(‘fs’) if ‘something’ in fs.read(‘somefile’) # True endif
  • Добавлена опция «warning-level=everything», включающая вывод всех имеющихся предупреждений компилятора (в clang и MSVC использует -Weverything и /Wall, а в GCC раздельно включаются предупреждения, примерно соответствующие режиму -Weverything вclang).
  • В методе rust.bindgen реализована возможность обработки аргумента «dependencies» для передачи путей к зависимостям, которые должны быть обработаны компилятором.
  • Объявлена устаревшей функция java.generate_native_headers, которая переименована в java.native_headers для соответствия общему стилю наименования функций, принятому в Meson.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий