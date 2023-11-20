Выпуск сборочной системы Meson 1.3

Опубликован релиз сборочной системы Meson 1.3.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.3:

В методы проверки компилятора compiler.compiles(), compiler.links() и compiler.run() добавлена опция «werror: true», при которой предупреждения компилятора трактуются как ошибки (можно использовать для проверки, что код собирается без предупреждений).

Добавлен метод has_define для проверки определения символа препроцессором.

В функцию configure_file() добавлен параметр macro_name, добавляющий макрозащиту двойного подключения через «#include» («include guards»), оформленную в стиле макросов на языке Си (упрощает создание configure-файлов с динамическими именами макросов).

В configure_file() добавлен новый формат вывода — JSON («output_format: json»).

В параметры c_std и cpp_std добавлена возможность использования списков значений (например, «default_options: ‘c_std=gnu11,c11′»).

В модулях, использующих CustomTarget для обработки файлов, добавлена возможность кастомизации сообщений, выводимых утилитой ninja.

Объявлена устаревшей сборочная цель (build_target) «jar», вместо которой рекомендуется применять вызов «jar()».

В метод generator.process() добавлен параметр ‘env’ для выставления переменной окружения через которую генератор будет обрабатывать ввод.

При задании имён целей сборки, связанных с исполняемыми файлами, разрешено указание суффиксов, например «exectuable(‘foo’, ‘main.c’, name_suffix: ‘bar’)», для генерации дополнительных исполняемых файлов в том же каталоге.

В функцию exectuable() добавлен параметр «vs_module_defs» для использования def-файла, определяющего список функций, передаваемых в shared_module().

В функцию find_program() добавлен параметр ‘default_options’ для задания опций по умолчанию для запасного субпроекта (fallback).

Добавлен метод fs.relative_to(), возвращающий относительный путь для первого аргумента, относительно второго, если первый путь существует. Например, «fs.relative_to(‘/prefix/lib’, ‘/prefix/bin’) == ‘../lib’)».

В функции install_data(), install_headers() и install_subdir() добавлен параметр follow_symlinks, при выставлении которого обеспечивается следование по символическим ссылкам.

В метод int.to_string() добавлен параметр «fill» для добавочного заполнения строки начальными нулями. Например, вызов message(n.to_string(fill: 3)) для n=4 сформирует строку «004».

Добавлена новая цель clang-tidy-fix, определяющая запуск утилиты clang-tidy с флагом «-fix».

В команду compile добавлена возможность указания суффикса (TARGET_SUFFIX) сборочной цели ([PATH_TO_TARGET/]TARGET_NAME.TARGET_SUFFIX[:TARGET_TYPE]).

Добавлена переменная окружения MESON_PACKAGE_CACHE_DIR для переопределения пути к кэшу пакетов (subprojects/packagecache), например, позволяет использовать общий кэш в нескольких проектах.

Добавлена команда «meson setup —clearcache» для очистки постоянного кэша.

Во все методы проверки компилятора «has_*» добавлена поддержка ключевого слова «required», например вместо «assert(cc.has_function(‘some_function’))» теперь можно указывать «cc.has_function(‘some_function’, required: true)».

В функции shared_library(), static_library(), library() и shared_module() добавлено новое ключевое слово rust_abi, которое следует использовать вместо устаревшего rust_crate_type.

Источник: opennet.ru