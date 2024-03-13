ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск сборочной системы Meson 1.4

Выпуск сборочной системы Meson 1.4

Опубликован релиз сборочной системы Meson 1.4.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.4:

  • В функции fs.name, fs.parent, fs.replace_suffix и fs.stem модуля FS добавлена поддержка объектов сборочных целей build_tgt и custom_tgt, а также индекса сборочных целей (custom_idx).
  • Добавлена возможность чтения версии проекта из подпроектов на базе CMake.
  • Предоставлена возможность контролировать assert-проверки (GLIBCXX_ASSERTIONS) в C++ stdlib через настройку ndebug.
  • В stldebug добавлена поддержка Clang (при включении debugstl теперь выставляется «-D_GLIBCXX_DEBUG=1» и «-D_LIBCPP_HARDENING_MODE=_LIBCPP_HARDENING_MODE_DEBUG»).
  • В объект env добавлен метод unset().
  • В объект File добавлен метод full_path() для получения полного пути к файлу.
  • Добавлена поддержка указания собственных зависимостей для numpy (dependency(‘numpy’)).
  • В метод compiler.preprocess() добавлен параметр «depends», позволяющий определить зависимую сборочную цель для compiler.preprocess().
  • В функции compile_ui, compile_moc и preprocess из модулей qt4, qt5 и qt6 добавлен аргумент preserve_paths для выбора варианта построения структуры каталогов для записываемых файлов (если значение true — «{target private directory}/subdir/one.out», а если false — «{target private directory}/one.out»).
  • В генераторе привязок bindgen обеспечено использование эвристики Meson для определения заголовочных файлов C++.
  • Добавлена возможность переопределения настроек языка для bindgen (например, для обработки файлов с расширением .h как заголовочных файлов для C++).
  • Выполнение тестов теперь завершается по умолчанию после ошибок, выявленных при запуске санитайзеров, таких как MemorySanitizer.
  • Добавлена поддержка C/C++ компилятора Texas Instruments для семейства CPU C6000.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий