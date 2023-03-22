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Выпуск Scrcpy 2.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

Опубликован выпуск приложения Scrcpy 2.0, позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона в стационарном пользовательском окружении с возможностью управлять устройством, удалённо работать в мобильных приложениях с использованием клавиатуры и мыши, просматривать видео и прослушивать звук. Клиентские программы для управления смартфоном подготовлены для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на языке Си (мобильное приложение на Java) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Подключение смартфона может быть произведено через USB или TCP/IP. На смартфоне запускается серверное приложение, которое взаимодействует с внешней системой через туннель, организуемый при помощи утилиты adb. Наличие root-доступа к устройству не требуется. Серверное приложение генерирует видеопоток (на выбор H.264, H.265 или AV1) с содержимым экрана смартфона, а клиент декодирует и отображает видео. Клавиатурный ввод и события мыши транслируются на сервер и подставляются в систему ввода Android.

Основные возможности:

  • Высокая производительность (30~120fps).
  • Поддержка экранных разрешений 1920×1080 и выше.
  • Низкие задержки (35~70мс).
  • Высокая скорость запуска (около секунды до вывода первых изображений экрана).
  • Трансляция звука.
  • Возможность записи звука и видео.
  • Поддержка зеркалирования при выключенном/заблокированном экране смартфона.
  • Буфер обмена с возможностью копирования и вставки информации между компьютером и смартфоном.
  • Настраиваемое качество трансляции экрана.
  • Поддержка использования Android-смартфона в качестве web-камеры (V4L2).
  • Симуляция физически подключённых клавиатуры и мыши.
  • Режим OTG.

Выпуск Scrcpy 2.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

В новой версии:

  • Добавлена возможность проброса звука (работает на смартфонах с Android 11 и Android 12).
  • Добавлена поддержка видеокодеков H.265 и AV1.
  • Добавлены опции «—list-displays» и «—list-encoders».
  • Обеспечена работа опции «—turn-screen-off» на всех экранах.
  • В версии для Windows обновлены platform-tools 34.0.1 (adb), FFmpeg 6.0 и SDL 2.26.4.

    Источник: opennet.ru

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