Выпуск Scrcpy 2.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

Опубликован выпуск приложения Scrcpy 2.0, позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона в стационарном пользовательском окружении с возможностью управлять устройством, удалённо работать в мобильных приложениях с использованием клавиатуры и мыши, просматривать видео и прослушивать звук. Клиентские программы для управления смартфоном подготовлены для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на языке Си (мобильное приложение на Java) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Подключение смартфона может быть произведено через USB или TCP/IP. На смартфоне запускается серверное приложение, которое взаимодействует с внешней системой через туннель, организуемый при помощи утилиты adb. Наличие root-доступа к устройству не требуется. Серверное приложение генерирует видеопоток (на выбор H.264, H.265 или AV1) с содержимым экрана смартфона, а клиент декодирует и отображает видео. Клавиатурный ввод и события мыши транслируются на сервер и подставляются в систему ввода Android.

Основные возможности:

Высокая производительность (30~120fps).

Поддержка экранных разрешений 1920×1080 и выше.

Низкие задержки (35~70мс).

Высокая скорость запуска (около секунды до вывода первых изображений экрана).

Трансляция звука.

Возможность записи звука и видео.

Поддержка зеркалирования при выключенном/заблокированном экране смартфона.

Буфер обмена с возможностью копирования и вставки информации между компьютером и смартфоном.

Настраиваемое качество трансляции экрана.

Поддержка использования Android-смартфона в качестве web-камеры (V4L2).

Симуляция физически подключённых клавиатуры и мыши.

Режим OTG.

В новой версии:

Добавлена возможность проброса звука (работает на смартфонах с Android 11 и Android 12).

Добавлена поддержка видеокодеков H.265 и AV1.

Добавлены опции «—list-displays» и «—list-encoders».

Обеспечена работа опции «—turn-screen-off» на всех экранах.