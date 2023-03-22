Выпуск Scrcpy 2.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

Опубликован выпуск приложения Scrcpy 2.0, позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона в стационарном пользовательском окружении с возможностью управлять устройством, удалённо работать в мобильных приложениях с использованием клавиатуры и мыши, просматривать видео и прослушивать звук. Клиентские программы для управления смартфоном подготовлены для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на языке Си (мобильное приложение на Java) и распространяется под лицензией Apache 2.0.
Подключение смартфона может быть произведено через USB или TCP/IP. На смартфоне запускается серверное приложение, которое взаимодействует с внешней системой через туннель, организуемый при помощи утилиты adb. Наличие root-доступа к устройству не требуется. Серверное приложение генерирует видеопоток (на выбор H.264, H.265 или AV1) с содержимым экрана смартфона, а клиент декодирует и отображает видео. Клавиатурный ввод и события мыши транслируются на сервер и подставляются в систему ввода Android.
Основные возможности:
- Высокая производительность (30~120fps).
- Поддержка экранных разрешений 1920×1080 и выше.
- Низкие задержки (35~70мс).
- Высокая скорость запуска (около секунды до вывода первых изображений экрана).
- Трансляция звука.
- Возможность записи звука и видео.
- Поддержка зеркалирования при выключенном/заблокированном экране смартфона.
- Буфер обмена с возможностью копирования и вставки информации между компьютером и смартфоном.
- Настраиваемое качество трансляции экрана.
- Поддержка использования Android-смартфона в качестве web-камеры (V4L2).
- Симуляция физически подключённых клавиатуры и мыши.
- Режим OTG.
В новой версии:
Источник: opennet.ru