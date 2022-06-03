Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.27.0

Опубликован сервер приложений NGINX Unit 1.27.0, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

Добавлена возможность использования переменных и пустых значений в директиве «location», привязанных к действиям «return».

Упрощено перенаправление HTTP-запросов на HTTPS. Добавлена новая переменная $request_uri, содержащая URI запроса, которую можно использовать при определении маршрута в качестве параметра директивы «location» внутри блока «action»: { «listeners»: { «*:443»: { «tls»: { «certificate»: «example.com» }, «pass»: «routes» }, «*:80»: { «pass»: «routes» } }, «routes»: [ { «match»: { «scheme»: «http» }, «action»: { «return»: 301, «location»: «https://${host}${request_uri}» } } }

Предоставлена возможность настройки имени файла, отличного от index.html, который будет отдан при обращении с указанием только каталога (например, site.com/cms/). «routes»: [ { «match»: { «uri»: «/cms/*» }, «action»: { «share»: «/var/cms$uri», «index»: «default.html» } }, { «action»: { «share»: «/var/www$uri» } } ]

Для Ruby Rack реализована установка переменной окружения «SCRIPT_NAME».

Обеспечена совместимость с GCC 12.

Источник: opennet.ru