Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 8.0

Спустя три года с момента формирования прошлой ветки опубликован релиз серверного Linux-дистрибутива Zentyal 8.0, построенного на пакетной базе Ubuntu 22.04 LTS и специализирующегося на создании серверов для обслуживания локальной сети предприятий среднего и малого бизнеса. Среди прочего дистрибутив позиционируется в качестве альтернативы Windows Server и включает компоненты для замены служб Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server. Размер iso-образа 2.9 ГБ. Отдельно оставляется коммерческая редакция дистрибутива, при этом пакеты с компонентами Zentyal доступны пользователям Ubuntu через штатный репозиторий Universe.

Управление всеми аспектами работы дистрибутива производится через web-интерфейс, в рамках которого объединено около 40 различных модулей для управления сетью, сетевыми сервисами, офисным сервером и компонентами инфраструктуры предприятия. Поддерживается быстрая организация работы шлюза, межсетевого экрана, почтового сервера, VoIP (Asterisk), VPN-сервера, прокси (squid), файлового сервера, системы для организации взаимодействия сотрудников, системы мониторинга, сервера для резервного копирования, системы обеспечения сетевой безопасности (Unified Threat Manager), системы организации входа пользователей через Captive portal и т.п. После установки каждый из поддерживаемых модулей сразу готов для выполнения своих функций. Настройка всех модулей осуществляется через систему мастеров и не требует ручной правки файлов конфигурации.

В новом выпуске:

Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 22.04.3 LTS.

Реализация контроллера домена и сервиса Active Directory обновлена до Samba 4.15.13.

Вместо ранее применяемого инструментария ifupdown, хранящего настройки в файле /etc/network/interfaces, для настройки сетевых интерфейсов задействована система Netplan.

Добавлен модуль для развёртывания контейнеров Docker.

Добавлен модуль для обеспечения работы web-сервера.

Пакет для групповой работы SOGo обновлён до выпуска 5.5.1, поддерживающего IMAP, Microsoft Exchange ActiveSync, CalDAV и CardDAV.

В модуле openvpn стек протоколов маршрутизации Quagga заменён на пакет Frr.

Источник: opennet.ru