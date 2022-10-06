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Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.0

Опубликован релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 4.0. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые новшества Wireshark 4.0.0:

  • Изменена компоновка элементов в основном окне. Панели «Дополнительная Информация о пакете» и «Байты пакета» размещены бок о бок под панелью «Список Пакетов».
  • Изменено оформление диалоговых окон «Диалог» (Conversation) и «Конечная точка» (Endpoint).
    • В контекстные меню добавлены опции для изменения размера всех столбцов и копирования элементов.
    • Обеспечена возможность открепления и прикрепления вкладок.
    • Добавлена поддержка экспорта в формате JSON.
    • При применении фильтров показаны столбцы, отображающие различия между подпавшими и не подпавшими под фильтры пакетами.
    • Изменена сортировка различных видов данных.
    • К TCP и UDP потокам привязаны идентификаторы и предоставлена возможность фильтрации по ним.
    • Разрешено скрытие диалогов из контекстного меню.
  • Улучшен импорт шестнадцатеричных дампов из интерфейса Wireshark и при помощи команды text2pcap.
    • В text2pcap предоставлена возможность записи дампов во всех форматах, поддерживаемых библиотекой wiretap.
    • В text2pcap в качестве формата по умолчанию выставлен pcapng, по аналогии с утилитами editcap, mergecap и tshark.
    • Добавлена поддержка выбора типа инкапсуляции формата вывода.
    • Добавлены новые опции для ведения логов.
    • Предоставлена возможность сохранения в дампах фиктивных заголовков IP, TCP, UDP и SCTP при использовании инкапсуляции Raw IP, Raw IPv4 и Raw IPv6.
    • Добавлена поддержка сканирования входных файлов с использованием регулярных выражений.
    • Обеспечен паритет функциональности утилиты text2pcap и интерфейса «Import from Hex Dump» в Wireshark.
  • Значительно повышена производительность определения местоположения с использованием баз MaxMind.
  • Внесены изменения в синтаксис правил фильтрации трафика:
    • Добавлена возможность выбора определённого слоя стека протоколов, например, при инкапсуляции IP-over-IP для извлечения адресов из внешних и вложенных пакетов можно указывать «ip.addr#1 == 1.1.1.1» и «ip.addr#2 == 1.1.1.2».
    • В условных операторах реализована поддержка кванторов «any» и «all», например, «all tcp.port > 1024» для проверки всех полей tcp.port.
    • Встроен синтаксис для указания ссылок на поля — ${some.field}, реализованный без использования макросов.
    • Добавлена возможность использования арифметических операций («+», «-«, «*», «/», «%») с числовыми полями, отделяя выражение фигурными скобками.
    • Добавлены функции max(), min() и abs().
    • Разрешено указание выражений и вызова других функций в качестве аргументов функций.
    • Добавлен новый синтаксис для отделения литералов от идентификаторов — начинающееся с точки значение обрабатывается как протокол или поле протокола, а значение в угловых скобках — как литерал.
    • Добавлен битовый оператор «&», например, для изменения отдельных битов можно указывать «frame[0] & 0x0F == 3».
    • Приоритет логического оператора AND теперь выше, чем оператора OR.
    • Добавлена поддержка задания констант в двоичном виде, используя префикс «0b».
    • Добавлена возможность использования отрицательных значений индексов для отчёта с конца, например, для проверки последних двух байтов в заголовке TCP можно указать «tcp[-2:] == AA:BB».
    • Запрещено разделение элементов множества пробелами, использование пробелов вместо запятой теперь будет приводить не к предупреждению, а к ошибке.
    • Добавлены дополнительные escape-последовательности: \a, \b, \f, \n, \r, \t, \v.
    • Добавлена возможность указания Unicode-символов в формате \uNNNN и \UNNNNNNNN.
    • Добавлен новый оператор сравнения «===» («all_eq»), срабатывающий только если в выражении «a === b» все значения «a» совпадают c «b». Также добавлен обратный оператор «!==» («any_ne»).
    • Объявлен устаревшим оператор «~=», вместо которого следует использовать «!==».
    • Запрещено использовать числа с незакрытой точкой, т.е. значения «.7» и «7.» теперь недопустимы и вместо них следует указывать «0.7» и «7.0».
    • Обработчик регулярных выражений в движке дисплейных фильтров переведён на библиотеку PCRE2 вместо GRegex.
    • В строках и шаблонах регулярных выражений реализована корректная обработка нулевых байтов (‘\0’ в строке воспринимается как нулевой байт).
    • Помимо 1 и 0 булевые значения теперь также могут записываться как True/TRUE и False/FALSE.
  • В модуль разбора (dissector) HTTP2 добавлена поддержка использования фиктивных заголовков для разбора данных, перехваченных без предшествующих пакетов с заголовками (например, при анализе сообщений в уже установленных соединениях gRPC).
  • В модуль разбора IEEE 802.11 добавлена поддержка Mesh Connex (MCX).
  • Обеспечено временное запоминание (без сохранения на диске) пароля в диалоге Extcap, для того чтобы не вводить его при повторных запусках. Добавлена возможность установки пароля для extcap через утилиты командной строки, такие как tshark.
  • В утилите ciscodump реализована возможность удалённого захвата с устройств на базе IOS, IOS-XE и ASA.
  • Добавлена поддержка протоколов:
    • Allied Telesis Loop Detection (AT LDF),
    • AUTOSAR I-PDU Multiplexer (AUTOSAR I-PduM),
    • DTN Bundle Protocol Security (BPSec),
    • DTN Bundle Protocol Version 7 (BPv7),
    • DTN TCP Convergence Layer Protocol (TCPCL),
    • DVB Selection Information Table (DVB SIT),
    • Enhanced Cash Trading Interface 10.0 (XTI),
    • Enhanced Order Book Interface 10.0 (EOBI),
    • Enhanced Trading Interface 10.0 (ETI),
    • FiveCo’s Legacy Register Access Protocol (5co-legacy),
    • Generic Data Transfer Protocol (GDT),
    • gRPC Web (gRPC-Web),
    • Host IP Configuration Protocol (HICP),
    • Huawei GRE bonding (GREbond),
    • Locamation Interface Module (IDENT, CALIBRATION, SAMPLES — IM1, SAMPLES — IM2R0),
    • Mesh Connex (MCX),
    • Microsoft Cluster Remote Control Protocol (RCP),
    • Open Control Protocol for OCA/AES70 (OCP.1),
    • Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP),
    • REdis Serialization Protocol v2 (RESP),
    • Roon Discovery (RoonDisco),
    • Secure File Transfer Protocol (sftp),
    • Secure Host IP Configuration Protocol (SHICP),
    • SSH File Transfer Protocol (SFTP),
    • USB Attached SCSI (UASP),
    • ZBOSS Network Coprocessor (ZB NCP).
  • Повышены требования к сборочному окружению (CMake 3.10) и зависимостям (GLib 2.50.0, Libgcrypt 1.8.0, Python 3.6.0, GnuTLS 3.5.8).

Источник: opennet.ru

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