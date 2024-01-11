Выпуск Shotcut 23.12.15

Тихо и удивительно незаметно 15 декабря 2023 (практически месяц назад!) команда разработчиков Shotcut выпустила версию 23.12.15.

Данная версия представляет собой небольшой сборник таких исправлений и обновлений, как:

Исправление сбоев при запуске Wayland в Ubuntu 22.04 и 23.10 — может потребоваться установка qt6-wayland (баг появился в версии программы 23.11). Это вызывает нарушение поддержки Wayland в Ubuntu 23.04, которая является менее важной версией, чем две другие. Комбинация Wayland и Qt 6 оказывается невозможной в реализации универсального использования в двоичных пакетах Portable/AppImage/Snap. Если установка пакета Qt 6 Wayland не работает в вашем дистрибутиве, можно войти в систему с использованием сеанса X вместо Wayland или попробовать Flatpak.

Исправлены многочисленные аудиофильтры, отсутствующие в macOS/Intel (баг появился в версии программы 23.11).

Исправлен сбой в видеофильтре «Без синхронизации» ( No Sync ) с новыми ключевыми кадрами Ease Back и Ease Elastic .

( ) с новыми ключевыми кадрами и . Исправлена загрузка предустановок параметрического эквалайзера ( Equalizer: Parametric > Preset ).

). Исправлен генератор слайд-шоу ( Slideshow Generator ), который не заполнял края видео при несоответствующем соотношении сторон.

( ), который не заполнял края видео при несоответствующем соотношении сторон. Исправлена ошибка, из-за которой не обновлялась волновая форма сигнала при изменении свойств звуковой дорожки ( Properties > Audio > Track ).

). Исправлены ключевые слова #filename# и #basename# в Text:Simple -видеофильтре с именами файлов, отличными от ASCII в Windows.

-видеофильтре с именами файлов, отличными от ASCII в Windows. Исправлено отображение скорости потока ( Properties > View Bitrate ) на HiDPI-экранах.

) на HiDPI-экранах. Исправлена точность замера качества видео ( Properties > Measure Video Quality ) при использовании полного цветового диапазона ( Color range > Full ).

) при использовании полного цветового диапазона ( ). Исправлены некоторые незначительные утечки памяти.

Все аппаратные кодировщики на базе nvenc теперь используют CQ вместо постоянного QP для управления скоростью VBR.

FFmpeg обновлен до версии 6.1.

Декодировщик AV1 dav1d обновлен до версии 1.3.0, а кодировщик AV1 libaom-av1 — до версии 3.8.0.

Библиотека для коррекции высоты тона rubberband обновлена до версии 3.3.0.

Источник: linux.org.ru