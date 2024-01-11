Выпуск Shotcut 23.12.15

Тихо и удивительно незаметно 15 декабря 2023 (практически месяц назад!) команда разработчиков Shotcut выпустила версию 23.12.15.
Данная версия представляет собой небольшой сборник таких исправлений и обновлений, как:
- Исправление сбоев при запуске Wayland в Ubuntu 22.04 и 23.10 — может потребоваться установка qt6-wayland (баг появился в версии программы 23.11). Это вызывает нарушение поддержки Wayland в Ubuntu 23.04, которая является менее важной версией, чем две другие. Комбинация Wayland и Qt 6 оказывается невозможной в реализации универсального использования в двоичных пакетах Portable/AppImage/Snap. Если установка пакета Qt 6 Wayland не работает в вашем дистрибутиве, можно войти в систему с использованием сеанса X вместо Wayland или попробовать Flatpak.
- Исправлены многочисленные аудиофильтры, отсутствующие в macOS/Intel (баг появился в версии программы 23.11).
- Исправлен сбой в видеофильтре «Без синхронизации» (No Sync) с новыми ключевыми кадрами Ease Back и Ease Elastic.
- Исправлена загрузка предустановок параметрического эквалайзера (Equalizer: Parametric > Preset).
- Исправлен генератор слайд-шоу (Slideshow Generator), который не заполнял края видео при несоответствующем соотношении сторон.
- Исправлена ошибка, из-за которой не обновлялась волновая форма сигнала при изменении свойств звуковой дорожки (Properties > Audio > Track).
- Исправлены ключевые слова #filename# и #basename# в Text:Simple-видеофильтре с именами файлов, отличными от ASCII в Windows.
- Исправлено отображение скорости потока (Properties > View Bitrate) на HiDPI-экранах.
- Исправлена точность замера качества видео (Properties > Measure Video Quality) при использовании полного цветового диапазона (Color range > Full).
- Исправлены некоторые незначительные утечки памяти.
- Все аппаратные кодировщики на базе nvenc теперь используют CQ вместо постоянного QP для управления скоростью VBR.
- FFmpeg обновлен до версии 6.1.
- Декодировщик AV1 dav1d обновлен до версии 1.3.0, а кодировщик AV1 libaom-av1 — до версии 3.8.0.
- Библиотека для коррекции высоты тона rubberband обновлена до версии 3.3.0.
Источник: linux.org.ru