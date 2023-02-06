Выпуск симулятора транспортной компании OpenTTD 13.0

Доступен релиз OpenTTD 13.0, свободной стратегической игры, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры. В частности, в рамках проекта создан альтернативный набор игровых данных, новое звуковое и графическое оформление, существенно расширены возможности игрового движка, увеличены размеры карт, реализован сетевой режим игры, добавлено много новых игровых элементов и моделей.

В новой версии:

Реализована поддержка произвольных уровней масштабирования интерфейса (не только увеличения в 2 и 4 раза) с опциональной возможностью симуляции отображения в ретро-стиле. Для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) предложено улучшенное автоматическое масштабирование.

На экране запуска новой игры предоставлен прямой доступ к настройкам NewGRF/AI/GS.

В файлах NewGRF (Graphics Resource File), позволяющих расширять функциональность и менять игровую логику, реализована возможность предоставления вариантов локомотивов, отображаемых иерархически в списке покупок.

Добавлена поддержка многопутных железнодорожных переездов.

На базе GameScripts реализована возможность создания собственных рейтингов.

Реализована более естественная отрисовка рек, становящихся шире по мере продвижения вниз по течению.

Дополнительно можно отметить выпуск OpenLoco 23.01, открытого движка для симулятора транспортной компании Chris Sawyer’s Locomotion. Также можно упомянуть обновление проекта OpenRCT2 0.4.3, развивающего открытую реализацию стратегической игры RollerCoaster Tycoon 2, симулирующей конструирование парка развлечений и управление им, а также охватывающей также элементы инфраструктуры, такие как магазины и кафе. Для работы OpenLoco и OpenRCT2 требуются файлы с ресурсами от оригинальных игр Chris Sawyer’s Locomotion и RollerCoaster Tycoon 2. Из отличий открытых вариантов движков выделяется поддержка современных платформ, улучшенный интерфейс, повышение качества искусственного интеллекта.