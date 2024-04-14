Выпуск симуляторов транспортных компаний OpenTTD 14.0 и OpenLoco 24.04

Доступен релиз OpenTTD 14.0, свободной стратегической игры, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Релиз приурочен к празднованию 20-летия проекта. Код OpenTTD написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры. В частности, в рамках проекта создан альтернативный набор игровых данных, новое звуковое и графическое оформление, существенно расширены возможности игрового движка, увеличены размеры карт, реализован сетевой режим игры, добавлено много новых игровых элементов и моделей.

В новой версии:

Добавлена возможность замедления течения календарного времени, вплоть до его остановки. Изменение не меняет темп движения транспортных средств, динамику перевозок и прогресс развития городов, но влияет на время появления новых транспортных средств, инфляцию и устаревание транспорта.

В функции поиска пути для судов появилась возможность направлять корабли на большие расстояния без использования буев. Изменение позволять создавать игры только с использованием кораблей и исключить потерю кораблей.

Добавлен режим распределения транспортных средств, позволяющий избежать скопления транспорта на маршруте, благодаря автоматическому поддержанию дистанции между транспортом.

Обеспечена поддержка интеграции с социальными сетями и платформами, такими как Steam, Discord и GOG Galaxy, что позволяет другим отслеживать, когда пользователь играет в OpenTTD.

Добавлена возможность проведения опросов среди игроков, позволяющих лучше понять как пользователи играют в OpenTTD.

Предложен встроенный масштабируемый TTF-шрифт, обеспечивающий должный внешний вид при разных уровнях масштабирования. Улучшена отрисовка графического интерфейса и решены проблемы с цветами.

Добавлена кнопка «Help and Manuals» («Помощь и руководства») для доступа к основной информации об игре

Пересмотрены применяемые по умолчанию настройки игрового процесса. Изменения в основном коснулись включения новых возможностей.

Читы (Cheats) переименованы в песочницу (Sandbox), так как некоторые воспринимали данное название в негативном контексте, в то время, как в OpenTTD подразумевался режим играть так, как нравится.

Дополнительно можно отметить выпуск OpenLoco 24.04, открытого движка для симулятора транспортной компании Chris Sawyer’s Locomotion. В новой версии реализация команд для создания зданий и дорог переписана на языке С++, улучшена работа генераторов карт и ландшафтов, улучшена отрисовка текста.

Также можно упомянуть обновление проекта OpenRCT2 0.4.10, развивающего открытую реализацию стратегической игры RollerCoaster Tycoon 2, симулирующей конструирование парка развлечений и управление им, а также охватывающей также элементы инфраструктуры, такие как магазины и кафе. Для работы OpenLoco и OpenRCT2 требуются файлы с ресурсами от оригинальных игр Chris Sawyer’s Locomotion и RollerCoaster Tycoon 2. Из отличий открытых вариантов движков выделяется поддержка современных платформ, улучшенный интерфейс, повышение качества искусственного интеллекта.