Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.8.0

Состоялся выпуск открытой системы синтеза речи RHVoice 1.8.0, изначально развивавшейся для обеспечения качественной поддержки русского языка, но затем адаптированной и для других языков, включая английский, португальский, украинский, киргизский, татарский и грузинский. Код написан на С++ и распространяется под лицензией LGPL 2.1. Поддерживается работа в GNU/Linux, Windows и Android. Программа совместима с типовыми TTS-интерфейсами (text-to-speech) для преобразования текста в речь: SAPI5 (Windows), Speech Dispatcher (GNU/Linux) и Android Text-To-Speech API, но также может использоваться в экранном ридере NVDA. Создателем и основным разработчиком RHVoice является Ольга Яковлева, которая развивает проект несмотря на полную слепоту.

В версии 1.8 для платформы Android предложена новая система управления голосовыми и языковыми данными, позволяющая загружать обновления голосовых данных без обновления мобильного приложения. Проверка появления обновлений данных для добавленных голосов и языков производится автоматически. Кроме того, в новом выпуске реализована поддержка польского языка и добавлен новый голос для македонского языка. Обеспечена совместимость со свежими альфа- и бета-выпусками экранного ридера NVDA. Устранены проблемы со сборкой на платформе Linux, возникавшие при отсутствии Speech Dispatcher.

Напомним, что в RHVoice применяются наработки проекта HTS (HMM/DNN-based Speech Synthesis System) и параметрический метод синтеза со статистическими моделями (Statistical Parametric Synthesis на базе HMM — Hidden Markov Model). Плюсом статистической модели являются низкие накладные расходы и нетребовательность к мощности CPU. Все операции выполняются локально на системе пользователя. Поддерживается три уровня качества речи (чем ниже качество — тем выше производительность и меньше время реакции).

Минусом статистической модели является относительно низкое качество произношения, которое не достигает уровня синтезаторов, генерирующих речь на основе комбинации фрагментов естественной речи, но тем не менее результат вполне разборчив и напоминает трансляцию записи с громкоговорителя. Для сравнения, проект Silero, предоставляющий открытый движок для синтеза речи на основе технологий машинного обучения и набор моделей для русского языка, по качеству превосходит RHVoice.

Для русского языка доступно 14 вариантов голосов, для английского — 6. Голоса формируются на основе записей естественной речи. В настройках можно изменять скорость, высоту и громкость. Для изменения темпа может применяться библиотека Sonic. Возможно автоматическое определение и переключение языка на основе анализа входного текста (например, для слов и цитат на другом языке может использоваться родная для данного языка модель синтеза). Поддерживаются голосовые профили, определяющие сочетания голосов для разных языков.



Источник: opennet.ru