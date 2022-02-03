Выпуск системной библиотеки Glibc 2.35

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.35, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 66 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.35 улучшений можно отметить: