Выпуск системной библиотеки Glibc 2.39 и набора утилит GNU Binutils 2.42

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.39, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 67 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.39 улучшений можно отметить: