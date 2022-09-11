Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9.2

Опубликован сервисный менеджер GNU Shepherd 0.9.2 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GNU Guix System в качестве альтернативы системе инициализации SysV-init, поддерживающей зависимости. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Проект может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей.

Среди изменений:

Используемые в Shepherd файловые дескрипторы теперь помечаются флагом O_CLOEXEC (close-on-exec), а не закрываются сразу при выполнении «exec-command», что позволяет передавать дескрипторы сервисам, запущенным не напрямую, а при помощи «exec-command».

Клиентские соединения теперь обрабатываются в неблокирующем режиме, что позволяет исключить зависание shepherd при отправке неполной команды.

Обеспечено создание каталога для лог-файлов, определённых в настройке «log-file», в случае его отсутствия.

Источник: opennet.ru